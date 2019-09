Het debuut van de Honda 'e' gepland voor het Autosalon van Frankfurt 2019, waar ook de verdere technische specificaties van de nieuwe compacte EV bekendgemaakt zullen worden.

Honda heeft de eerste officiële afbeeldingen onthuld van zijn nieuw elektrisch voertuig: de 'e'. Deze auto is de volgende stap van het Japanse merk in zijn engagement om in 2025 in Europa 100% voertuigen met geëlektrificeerde technologie te verkopen. Het officiële debuut van het voertuig staat gepland voor het Autosalon van Frankfurt 2019, samen met een reeks andere geëlektrificeerde en sportieve voertuigen van Honda.

De Honda 'e' is uitgerust met een krachtige elektromotor die beschikbaar is in twee varianten, 100 kW (136 pk) of 113 kW (154 pk), en met een indrukwekkend koppel van 315 Nm. De batterij van 35,5 kWh is een van de meest compactste in zijn klasse, en biedt een bereik van maximaal 220 km na slechts één oplaadbeurt en is daarmee perfect geschikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Dankzij de snellaadmogelijkheid is de batterij binnen 30 minuten weer tot 80% te laden.

Op de weg levert de auto een dynamische rijervaring en de achterwielen worden aangedreven door de elektromotor voor een sportief gevoel. De Honda 'e' biedt een pittige acceleratie vanuit stilstand en bereikt binnen ongeveer 8 seconden 100 km/u.

Klanten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen kunnen nu reeds online een reservering maken voor een prioriteitsbestelling. Klanten in andere Europese markten kunnen hun interesse registreren op de landelijke websites van Honda.(Belga)