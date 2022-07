Honda toont nieuwe ZR-V

Honda breidt zijn gamma verder uit met een nieuwe SUV. De ZR-V werd in Japan onthuld waar hij nog dit jaar op de markt zal komen. De oversteek naar Europa volgt in 2023.

De nieuwe SUV of crossover van Honda plaatst zich in het gamma onder de CR-V en HR-V en is niet alleen compacter maar ook frivoler dan deze modellen. Daar is een goede reden voor want de ZR-V richt zich op een jonger publiek, de zogenaamde generatie Z. Dat is meteen ook de verklaring voor de benaming van de nieuwste Honda.

De Honda ZR-V heeft zeer glooiende trekken en een aflopende daklijn, waardoor het voertuig een vrij dynamisch voorkomen krijgt dat nog wordt onderstreept door de dakspoiler en de diffusor achteraan. De eerste beelden tonen verder een strak interieur met een digitaal dashboard en een groot centraal scherm en knoppen voor de bediening van de transmissie.

Het strakke interieur met een digitaal dashboard.

e:HEV-hybride

Voor de aandrijving doet de ZR-V beroep op de bekende technologie met onder andere een e:HEV-hybride aandrijflijn die al in de CR-V en de Civic opdook. Die combineert een 2 liter benzinemotor met twee elektromotoren, wat een systeemvermogen van 180 tot 200 pk oplevert, naargelang de versie. Hiermee heeft de ZR-V een vierwielaandrijving die ‘in real time’ het vermogen gepast over de beide assen verdeelt, naargelang de rijomstandigheden.

De Honda ZR-V maakt dit najaar zijn debuut op de Japanse markt en verschijnt in de loop van 2023 bij de Europese dealers.