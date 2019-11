Een van Europa's meest populaire maxiscooters voor stadsgebruik (marktleider in 2018, met bijna 19.000 verkochte exemplaren) toont op Salon van Milaan deze week de vernieuwde versie voor modeljaar 2020.

De scooter, inclusief het frame, werd nieuw ontworpen voor een frisse look, maar ook de bagageruimte onder het zadel werd de helft groter (28 liter). De aangepaste wielgeometrie (grotere wielbasis) maakt de scooter comfortabeler en stabieler. De SH125i is geknipt voor stadsgebruik omdat hij zeer wendbaar blijft. De 125 cc-motor ontwikkelt nog steeds 12 pk, maar reageert pittiger dankzij de cilinderkop met 4 kleppen. Hij voldoet meteen aan de nieuwe Euro 5-emissienorm. Hij zou tevens zuiniger zijn met een normverbruik van amper 2,24 l/100 km. Net als de SH300i beschikt de 125 over tractiecontrole wat handig is op een gladde ondergrond (witte wegmarkeringen, olievlekken). De ledlampen bieden een esthetische meerwaarde en verhogen de zichtbaarheid (en dus de veiligheid). De SH125i gaat met zijn tijd mee via een USB-aansluitpunt, een nieuw digitaal dashboard en, optioneel een slimme topkoffer die kan worden geopend met een knop in plaats van een conventionele sleutel (zoals op de SH300i). Honda heeft nog geen prijs bekend gemaakt, maar door de bijkomende technologie zal die ongetwijfeld stijgen. (Belga)