Dit jaar viert Honda zijn 70ste verjaardag, een verjaardag die samenvalt met een andere mijlpaal: sinds de introductie van de eerste 'Dream' uit 1949 werden al meer dan 400.000 miljoen Honda tweewielers gebouwd.

Sinds de oprichting heeft Honda zijn productie in vestigingen over de hele wereld voortdurend uitgebreid, volgens het principe van "produceren op de afzetmarkt". In totaal werden Honda modellen gebouwd in 35 productiesites verspreid over 25 landen. Eén site was de Belgische fabriek in Aalst waar tot niet zo lang geleden tweewielers werden gebouwd.

Honda heeft dit indrukwekkende cijfer van 400 miljoen vooral te danken aan de Aziatische productie van compacte motorfietsen en scooters met een beperkte cilinderinhoud waarmee het merk de steden in dit deel van de wereld overspoelt. De productie van de grotere, duurdere modellen is, net als in Europa, slechts goed voor enkele procenten van de totale jaarproductie.

In 2018 produceerde Honda voor het eerst in zijn geschiedenis op één jaar 20 miljoen motorfietsen, een record. De kaap van 100 miljoen werd bereikt in 1997 en de kaap van 300 miljoen zal worden bereikt in 2014, wat aantoont hoe de productie sinds het begin van de eeuw is versneld. Overal ter wereld geniet het merk nog steeds - en misschien wel meer dan ooit tevoren - de reputatie betrouwbaar en innovatief te zijn.(Belga)