Honda prijst razendsnelle Civic Type-R

De nieuwe Civic Type-R is de snelste Honda, komt begin 2023 op de markt en zal 55.000 euro kosten.

De Honda Civic Type-R is een klassieker onder hot hatches die met de nieuwe generatie de lat weer een stuk hoger leggen voor de concurrentie. De nieuwe versie is uiteraard weer iets krachtiger, sneller en efficiënter dan zijn voorganger. De toon werd trouwens al gezet met een nieuw klasserecord voor een rondje op het Suzuka Circuit in Japan.

Verbeterd concept

Het bekende 2.0-liter VTEC-turboblok dat een verdere evolutie onderging, produceert voortaan 330 pk en 420 Nm koppel, die nog altijd via een manuele zesbak naar de voorwielen gaat. De vijfdeurs spurt daarmee in 5,4 seconden van stilstand naar 100 km/u en bereikt een topsnelheid van 275 km/u.

De Honda Civic Type-R.

Honda benadrukt dat deze prestaties nog efficiënter worden neergezet door een betere koeling, een geoptimaliseerde stroomlijn, een directer gaspedaal en een beter schakelgevoel dan bij het vorige model, terwijl ook de rechtuitstabiliteit en het remsysteem er op vooruit gingen. Een leuk gadget voor de sportieve rijder zijn de regelbare kleppen in de middelste van de drie uitlaatpijpen, waaruit indien gewenst een virielere sound komt.

Aan deze portie pret op vier wielen hangt wel een stevig prijskaartje van minstens 55.000 euro. Kies je voor een extra Carbon Pack met bijkomende elementen in koolstofvezel in het interieur en exterieur, dan komt daar 4.000 euro bij. Dat is een flinke smak geld maar daarvoor krijg je wel één van de allersnelste en efficiëntste hot hatches van het moment in handen.

De eerste exemplaren van de nieuwe Honda Civic Type-R worden begin 2023 geleverd.