Honda toonde zijn nieuwe Civic, die opvalt door een uiterst ingetogen design vergeleken met de vorige generatie. De vierdeursversie is vooral bestemd voor de Amerikaanse en Aziatische markt. Voor Europa voorziet het Japanse merk weer een vijfdeurs hatchback die weldra wordt voorgesteld.

Op de nieuwe generatie van de Civic laat Honda het bekende voluptueuze design van zijn voorgangers varen. Dit model krijgt strakkere en bravere lijnen die passen in de nieuwe filosofie van 'Man maximum, machine minimum' die de verbinding tussen de bestuurder en de omgeving benadrukt.

Dat komt onder meer tot uiting in een lage gordellijn, een groot glasoppervlak en een lager dashboard om een optimale zichtbaarheid rondom te verzekeren. Dit concept bezorgt de nieuwe Civic samen met een langere wielbasis en een breder spoor, duidelijk andere proporties die zeker geslaagd zijn.

De nieuwe Civic krijgt een strakker design. © GF

Die stijl wordt ook in het interieur doorgetrokken dat modern en functioneel oogt. Aan boord vallen vooral het digitale dashboard en het centrale scherm van het infotainmentsysteem op dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto.

Een digitaal dashboard en een aanraakscherm in de Civic. © GF

De voorgestelde vierdeurs wordt aangedreven door een 1.5 liter turbomotor met 180 pk of een atmosferische 2.0 liter goed voor 158 pk, telkens gekoppeld aan een CVT-automaat. Voor de Europese markten zou daar een hybride variant en een handgeschakelde transmissie aan toegevoegd worden.

De nieuwe Honda Civic wordt in Noord-Amerika geproduceerd. De marktintroductie is voorzien voor begin 2022.

