Honda stelde zijn nieuwe Civic eerst voor als berline in Japan en de Verenigde Staten. Nu is er ook de vijfdeurs hatchback voor de Europese markt. En die krijgt enkel een hybride aandrijflijn.

De elfde generatie van de Honda Civic komt in het najaar van 2022 naar Europa. Het gamma zal enkel uit hybride versies bestaan met als basis wellicht de bekende e:HEV-aandrijflijn die al dienst doet in de Jazz en CR-V. Die maakt gebruik van een 1,5 liter benzinemotor die als generator fungeert voor de elektromotoren die de wielen aandrijven. Dit is dus geen plug-in hybride die thuis aan de stekker hangt. Later zou daar nog een sportieve Type-R kunnen bijkomen die ook geëlektrificeerd zal zijn.

De nieuwe Civic heeft een klassieker design © GF

Het design van de nieuwe Civic ziet er veel conventioneler en strakker uit dan het bombastische lijnenspel van zijn voorganger en lijkt meer aan te leunen bij zijn grote broer Accord. Een opvallend en eigentijds element hierbij is de ledstrook die de lichtblokken achteraan verbindt. Meteen werd de hatchback iets groter met 3 cm meer tussen de bumpers en een 4 cm grotere wielbasis die wat meer beenruimte voor de passagiers moet opleveren.

De ietwat ingetogen stijl van het koetswerk werd ook doorgetrokken naar het interieur waar het digitale dashboard en het centrale infotainmentscherm de aandacht trekken. Het geheel lijkt overzichtelijk en degelijk afgewerkt zoals we dat gewoon zijn van Honda. De Civic zou verder kunnen rekenen op de nieuwste rijhulpsystemen, maar op de exacte specificaties van de Europese versie is het nog even wachten, net als op de prijslijst.

Een vrij sober maar degelijk afgewerkte interieur met een digitaal dashboard. © GF

