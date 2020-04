Honda Motor Europe breidt zijn samenwerking met SNAM uit om batterijen uit hybride en elektrische voertuigen in Europa, die het einde van hun standaard levensduur hebben bereikt, te recycleren. SNAM onderzoekt ook de mogelijkheden om batterijen een 'tweede leven' te geven als opslagmogelijkheid voor hernieuwbare energie in industriële toepassingen.

Honda en SNAM werken als sinds 2013 samen om de traceerbaarheid van batterijen die het einde van hun standaard levensduur hebben bereikt te waarborgen en ze te verwijderen in overeenstemming met de milieunormen van de Europese Unie. Met de uitbreiding van deze samenwerking, zal SNAM nu ook lithium-ion- en Nickel Metal Hydride (NiMH)-batterijen inzamelen binnen Honda's dealernetwerk en bij Authorised Treatment Facilities (ATF) in 22 landen. Daarbij zal er eveneens gekeken worden of de batterijen geschikt zijn voor recycling en zullen ze gepast verwerkt worden. Men gebruikt transportvoorzieningen met een lage koolstofuitstoot om gebruikte batterijen in te zamelen. Bij aankomst kijkt SNAM welke batterijpakketten geschikt zijn voor nieuwe energieopslagtoepassingen. Deze batterijen worden dan herbestemd en door SNAM beschikbaar gesteld voor gebruik in huishoudelijke of industriële toepassingen. Wanneer batterijcellen beschadigd zijn en niet gebruikt kunnen worden voor een 'tweede leven', kunnen grondstoffen als kobalt en lithium uit de batterijen verwijderd worden via hydrometallurgietechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van waterchemie. Deze kunnen dan worden hergebruikt bij de productie van nieuwe batterijen, kleurpigmenten of als nuttige toevoegingen voor mortel. Andere veelgebruikte materialen, waaronder koper, metaal en plastics, worden gerecycled en op de markt aangeboden voor gebruik bij de productie van tal van toepassingen. (Belga)

