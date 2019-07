De Japanse constructeur Honda toonde dit jaar in Genève voor het eerst een prototype van een klein zuiver elektrisch aangedreven stadswagentje, de Honda E.

De compacte Honda heeft uiterlijk enkele retrotrekjes en is een knipoog naar de eerste generatie Civic, die overigens een stuk compacter was dan het actuele model. Tot zover de retrotrekjes, want Honda gunt ons vandaag een eerste blik op het interieur en het dashboard en ook daar weet de constructeur te verrassen. De voorbije generaties Civic hadden een ronduit futuristisch interieur dat perfect aansluit bij de leefwereld van 'gamers' en spelconsoles. De Honda E getuigt van evenveel technologisch vernuft en connectiviteit, maar het geheel wordt verpakt in een strakke boordplank die omwille van de houtafwerking zelfs voor een klassieke sfeer zorgt. Over de ganse breedte van de boordplank voorzien de Honda-ingenieurs digitale schermen. Net als bij de Audi etron zegt Honda de klassieke achteruitkijkspiegel vaarwel, want die worden vervangen door twee camera's en een scherm uiterst links en uiterst rechts op het dashboard. De overige schermen bieden rij-informatie en infotainment en de gebruiker kan kiezen welke informatie hij op welk scherm wil aflezen. Uiteraard voorziet Honda ook een smartphone app van waarop je een aantal data en functies van de wagen kan raadplegen of bedienen. Deze eerste elektrische Honda zou al volgend jaar bij de dealer staan. (Belga)