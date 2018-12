Honda lanceert Passport SUV

Deze nieuwe Passport positioneert zich in het Honda-gamma tussen CR-V en de grotere Pilot. De eerste staat bij ons in de showroom, maar dat geldt niet voor de laatste, die net als de Passport in de eerste plaats voor de Amerikaanse en Aziatische markt is bestemd.

De Passport kreeg een geslaagd design, met stoere en tegelijk elegante trekken. De SUV biedt plaats aan vijf personen en hun bagage. Voor de aandrijving zorgt een 3,5 liter V6-benzinemotor met 284 pk en 354 Nm, die gekoppeld is aan een 9-trapsautomaat. Het vermogen wordt naar de voorwielen of de vier wielen geleid. De 4x4-versie krijgt een iets ruigere uitdossing, staat wat hoger in de veren en is uitgerust met het intelligente i-VTM4 4x4-systeem met verschillende rijmodi. Kortom, deze Honda Passport is een fraaie en capabele SUV, die we echter jammer genoeg niet (meteen) op onze wegen zullen zien verschijnen. (Belga)