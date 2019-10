De volgende generatie van de Honda Jazz stadswagen wordt onthuld op het salon van Tokyo. Het oogt nog steeds apart en voortaan zal het enkel beschikbaar zijn met een hybride aandrijving.

De nieuwe Jazz behoudt ook zijn profiel van éénvolumewagen en wil dus zijn status van een praktisch en polyvalent voertuig behouden. De vormtaal is strak en minimalistisch. Je ziet eenvoudige, duidelijke en vooral zuivere, expressieve lijnen. De onlangs geïntroduceerde Honda e (100% elektrisch) was de eerste die deze nieuwe vormtaal gebruikte. De jazz wordt eveneens groener, want de auto die medio 2020 in Europa wordt verwacht, zal enkel met een hybride motorisatie beschikbaar zijn. Het is de tweede keer dat Honda voor een hybride aandrijving kiest want ook van de actuele versie heeft men een dergelijke motor. De tweede generatie Jazz zal evenwel gebruik maken van een IMA-hybrid aandrijving die verschilt van het uittredende model. Honda maakt momenteel enkel de benaming van de motor bekend: e:HEV, technische details wil de constructeur voorlopig niet kwijt. Er volgen twee koetswerkversies: de normale en de Crosstar met een meer "allround" gevoel. Binnenin blijft de modulariteit cruciaal, vooral dankzij de beroemde Magic Seats achterin. Infotainment en bijkomende veiligheidssytemen gaan er danig op vooruit zodat de compacte Honda perfect op het niveau van zijn concurrenten staat. (Belga)