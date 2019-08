nieuws

Honda heeft nieuw offroad opleidingscentrum in Frankrijk

Honda is al meer dan een halve eeuw een belangrijke speler in het trailsegment met modellen zoals de XL, NX650 Dominator en Africa Twin. Vandaag kondigt Honda de oprichting van het "David Frétigné - Honda Off Road"-opleidingscentrum aan. De school legt zich vooral toe op trail en enduro in al hun vormen.

Honda heeft nieuw offroad opleidingscentrum in Frankrijk © belga