Honda's meest extreme Type R tot op heden, de Civic Type R Limited Edition heeft een nieuw rondetijdrecord gevestigd van 2 minuten en 23,993 seconden voor een voorwielaangedreven auto op het gerenommeerde Suzuka Circuit in Japan.

Het Suzuka Circuit is een achtvormige omloop van 5,8 km die bekendstaat om zijn snelle chicanes en uitdagende bochten, en met een lang stuk rechte weg van 1,2 km dat over een eerder deel van het circuit heenloopt. Daar heeft de Civic Type R Limited Edition de grenzen met voorwielaandrijving weer verlegd op een van de meest veeleisende circuits in de autosport, mede dankzij zijn lichte onderdelen, ophanging en upgrade aan de stuurinrichting, en een gestript, op de bestuurder gericht interieur. Dit record werd gevestigd door een Type R Limited Edition-ontwikkelingsauto tijdens de laatste prestatie-evaluatie. De ontwikkelingsauto beschikte over dezelfde technische specificaties als de productieversie, zonder aanpassingen of prestatieverbeteringen. De Type R Limited Edition is nu beschikbaar in Europa en behoudt de krachtige 2.0 liter VTEC Turbo motor. Het piekvermogen bedraagt 320 pk bij 6.500 tpm en het maximumkoppel is 400 Nm tussen 2.500 en 4.500 tpm. 0-100 km/u wordt bereikt in 5,7 seconden. Er zijn slechts 100 Type R Limited Edition-modellen gebouwd voor Europa en elk ervan haalt voordeel uit de uitstekende rijdynamiek en prestaties van de standaard Type R. De nieuwe Limited Edition beschikt over lichtgewicht 20-inch lichtmetalen BBS-velgen met Michelin Pilot Sport Cup2-banden met een hoge grip. Ze zijn in de eerste plaats ontworpen voor uitstekende prestaties op het circuit maar leveren nog steeds uitzonderlijke prestaties op de openbare weg. Daarnaast besparen ze ook nog eens 10 kg in gewicht. Verder optimaliseren aangepaste schokdempers deze nieuwe combinatie van wielen en banden en bieden, samen met een herkalibratie van de besturing, maximale controle en feedback. En tenslotte evalueert de controlesoftware van het Adaptive Damper System nu sneller wegomstandigheden, wat resulteert in verbeterde reacties van de schokdemper voor zowel betere hantering en rijkwaliteit. (Belga)

