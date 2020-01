Honda nam zijn supersportieve Civic Type R nog eens onder handen om beter opgewassen te zijn tegen de concurrentie. Hiermee stuurt de hot hatch weer wat scherper en krijgt hij er met de nieuwe Boost Blue tint ook nog een fraaie lakkleur bij.

In het segment van de hot hatches heerst een bitsige strijd tussen de protagonisten. De Honda Civic Type R heeft hier een reputatie hoog te houden. Met de komst van de Renault Megane R.S. Trophy-R was er weer een ijzersterke concurrent opgedoken. Daarom kreeg de Japanse wagen weer een kleine update om zijn potentieel verder op te voeren.

Uiterlijk herken je de Honda Civic Type R modeljaar 2020 aan zijn licht hertekende voorbumper met iets grotere koelsleuven om de zuurstoftoevoer naar de motor te verbeteren en de werkingstemperatuur beter op peil te houden. Wat ook zeker zal opvallen, is de nieuwe flashy koetswerkkleur 'Boost Blue' die zopas aan het gamma werd toegevoegd. In het interieur springen vooral het nieuwe in alcantara gehulde sportstuur en de pook, die kortere schakelbewegingen moet toelaten, in het oog.

Verder werd ook wat aan de set-up van de ophanging en de stuurinrichting gesleuteld om een nog dynamischer rijgedrag te bekomen en verzekert de aangepaste reminrichting een groter en standvastiger stopvermogen. De vernieuwde Honda Civic Type R zal in de loop van 2020 op de markt komen.(Belga)

In het segment van de hot hatches heerst een bitsige strijd tussen de protagonisten. De Honda Civic Type R heeft hier een reputatie hoog te houden. Met de komst van de Renault Megane R.S. Trophy-R was er weer een ijzersterke concurrent opgedoken. Daarom kreeg de Japanse wagen weer een kleine update om zijn potentieel verder op te voeren.Uiterlijk herken je de Honda Civic Type R modeljaar 2020 aan zijn licht hertekende voorbumper met iets grotere koelsleuven om de zuurstoftoevoer naar de motor te verbeteren en de werkingstemperatuur beter op peil te houden. Wat ook zeker zal opvallen, is de nieuwe flashy koetswerkkleur 'Boost Blue' die zopas aan het gamma werd toegevoegd. In het interieur springen vooral het nieuwe in alcantara gehulde sportstuur en de pook, die kortere schakelbewegingen moet toelaten, in het oog.Verder werd ook wat aan de set-up van de ophanging en de stuurinrichting gesleuteld om een nog dynamischer rijgedrag te bekomen en verzekert de aangepaste reminrichting een groter en standvastiger stopvermogen. De vernieuwde Honda Civic Type R zal in de loop van 2020 op de markt komen.(Belga)