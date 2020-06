Honda ontwikkelde een speciale reeks van zijn sportieve Civic Type R. Deze 'Limited Edition' wordt tevens de officiële safety car van de WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020.

De Limited Edition volgt de Type R-traditie en is ontwikkeld met een duidelijke focus om op het circuit te kunnen presteren. Zo dragen de lichtgewicht 20-inch BBS lichtmetalen velgen, de Michelin Pilot Sport Cup-2 banden, de tweedelige zwevende remschijven en de gemodificeerde dempers bij tot een scherpere rijdynamiek en levert het gestripte interieur van de Limited Edition een gewichtsvermindering van 47 kg op in vergelijking met de GT-specificatie Type R.

Die upgrade kan de Civic Type R natuurlijk best gebruiken in zijn rol van safety car om het verhitte WTCR-peleton dit seizoen in toom te houden. Daarvoor kreeg de Honda bovendien een schitterende kleurstelling in 'Sunlight Yellow', een tint die ook beschikbaar zal zijn voor klanten.

Onder de motorkap behoudt de Type R Limited Edition de bekende, krachtige 2,0-liter VTEC Turbo met een piekvermogen van 320 pk bij een toerental van 6.500 rpm en een maximumkoppel van 400 Nm. De 100 km/u wordt bereikt in 5,7 seconden.(Belga)

