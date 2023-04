Honda Civic R vestigt snelheidsrecord

De nieuwe Honda Civic Type R toonde zijn potentieel door het ronderecord te verbeteren op de Nordschleife van de Nürburgring.

De zogenaamde hot hatches vechten een prestigeslag uit om het snelste rondje in hun klasse op de noordelijke lus van de Nürburgring neer te zetten. Het model dat daarin slaagt, draagt de officieuze titel van snelste sportieve hatchback met voorwielaandrijving van het moment. Een titel die voor de merken commercieel heel veel waard is.



7.44,881 minuten

Sinds 2019 stond het ronderecord op naam van de Renault Megane RS Trophy. Maar dat werd dus afgesnoept door de nieuwe Honda Civic Type R. Die legde de Nordschleife af in 7.44,881 minuten. De gebruikte wagen was een S Grade-versie van de Civic Type R, die iets lichter is en op Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect rubbers stond. Onder de motorkap schuilt de bekende 2 liter-turbobenzine met 329 pk en 420 Nm die standaard bleef.

Wie zelf het potentieel van de nieuwe Honda Civic Type R wil ontdekken, kan nu een exemplaar kopen voor de prijs van 55.000 euro.