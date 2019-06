In 1969 bracht Honda een motorfiets op de markt die niet alleen op zijn eigen merkgeschiedenis, maar op die van de hele motorwereld zijn stempel zou drukken: de CB 750, de eerste Superbike voor gebruik op de gewone weg. Vijftig jaar later is de CB nog steeds een referentie onder de echte sportieve roadsters.

Bij lancering in 1969 zorgde de Honda CB750 echt voor een innovatie. Zowel op vlak van prestatie, rijgedrag als look. Plots lieten de motorrijders hun Engelse fietsen aan de kant staan en kozen ze resoluut voor deze nieuwe fraaie en snelle Japanner.

Het was de eerste motorfiets die standaard een elektrische starter en een schijfrem vooraan had. Zijn 750cc viercilinder-in-lijn produceerde 67 pk en liet een top van 200 km/u toe. Niet verwonderlijk dat men toen sprak van de eerste "Superbike" die in serie werd gemaakt. Later volgden nog de CB350 en CB500 met vier cilinders (Four) en de versies met 900 en 1100cc. De CB evolueerde gestaag van generatie tot generatie en behield steeds de mythische twee letters in zijn benaming.

De CB 750 was een grandioos wereldwijd succes en om dat te vieren stelde de Europese divisie van Honda vorig weekend op de populaire meeting Wheels and Waves in Biarritz een reeks van twaalf gepersonaliseerde CB1000R's van het huidige gamma voor. Hun decoratie was geïnspireerd door iconische modellen uit de merkgeschiedenis van Honda zoals de Monkey, de Africa Twin en uiteraard de originele Honda CB750 uit 1969 in zijn typische gele lak.(Belga)