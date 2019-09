De nieuwste generatie Honda Africa Twin is de opvolger van de legendarische Dakar-machines, en sinds 2016 staat hij opnieuw in de toonzaal. Om dat succes te handhaven, moet hij ook technisch blijven evolueren.

Deze Japanse concurrent voor de BMW R 1200 GS krijgt een nieuwe 1.100cc tweecilindermotor die voldoet aan de Euro5-norm die in 2020 van kracht wordt (voor motorfietsen, auto's nu al toe aan Euro 6, nvdr.). Deze tweecilinder wint een beetje vermogen en koppel (105 Nm), maar de motor werd ook lichter (-10 kilo), waardoor hij iets vlotter aanpakt.

Er komt nog meer nieuwe technologie, want Honda voorziet een nieuw 6,5-inch TFT-scherm voor de meters en er is Bluetooth-connectiviteit en Apple Car Play (waarbij je de apps van je iPhone op het scherm van de motor kan projecteren). Er komen ook elektronische rijhulpsystemen op de Africa Twin, zoals cruisecontrol, actief ABS in bochten, tractiecontrole en een actief remlicht in geval van een noodstop.

Voor de rest blijft alles ongeveer bij het oude. Er is nog steeds een meer trail-georiënteerde versie de Africa Twin en ook de Adventure Sport die beter geschikt is voor lange reizen blijft in het gamma. De motor komt nog voor het einde van het jaar op de markt.(Belga)