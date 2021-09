Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Je elektrische wagen thuis opladen is goedkoper dan tanken op verplaatsing.

Elektriciteit is sowieso flink goedkoper als brandstof voor je auto dan diesel of benzine. Gemiddeld betaal je tussen de 700 en 800 euro per jaar voor stroom aan een thuislaadpaal. Voor benzine betaal je - ook gemiddeld - makkelijk meer dan 1200 euro per jaar in het tankstation.

Het kostenplaatje hangt natuurlijk samen met het type wagen én uiteraard het type laadpaal. Een basislaadpaal heb je al vanaf 600 euro, voor een topmodel met een hoog laadvermogen moet je rekenen op 1500 tot 2000 euro. Bijkomende installatiekosten hangen af van de afstand van het laadpunt tot elektriciteitskast. Met een geavanceerde slimme lader kan je de kostprijs van het thuisladen in grote mate optimaliseren. Je kan die lader zodanig programmeren dat hij enkel 's nachts, wanneer elektriciteit goedkoper is, stroom in je wagen pompt. Op de dure piekmomenten, wanneer de wasmachine draait én de verwarming aanstaat én het bad volloopt, kan de lader dan weer stroom uit je auto halen en doorsluizen naar je woning. Zo haal je dubbel voordeel.

Elektriciteit is sowieso flink goedkoper als brandstof voor je auto dan diesel of benzine. Gemiddeld betaal je tussen de 700 en 800 euro per jaar voor stroom aan een thuislaadpaal. Voor benzine betaal je - ook gemiddeld - makkelijk meer dan 1200 euro per jaar in het tankstation.Het kostenplaatje hangt natuurlijk samen met het type wagen én uiteraard het type laadpaal. Een basislaadpaal heb je al vanaf 600 euro, voor een topmodel met een hoog laadvermogen moet je rekenen op 1500 tot 2000 euro. Bijkomende installatiekosten hangen af van de afstand van het laadpunt tot elektriciteitskast. Met een geavanceerde slimme lader kan je de kostprijs van het thuisladen in grote mate optimaliseren. Je kan die lader zodanig programmeren dat hij enkel 's nachts, wanneer elektriciteit goedkoper is, stroom in je wagen pompt. Op de dure piekmomenten, wanneer de wasmachine draait én de verwarming aanstaat én het bad volloopt, kan de lader dan weer stroom uit je auto halen en doorsluizen naar je woning. Zo haal je dubbel voordeel.