In de eerste negen maanden van 2021 werden er volgens Febiac 15.276 nieuwe elektrische auto's ingeschreven in België.

Ze vertegenwoordigden een marktaandeel van 4,9%. Vorig jaar was dat nog maar 3,5%. Het overgrote deel (86,3%) werd ingeschreven op naam van een onderneming. Dat is het logische gevolg van het feit dat ze fiscaal aantrekkelijk zijn als bedrijfsauto, terwijl particuliere kopers vaak struikelen over het prijsopstapje dat een EV met zich meebrengt.

Eind augustus 2021 reden er op de Belgische wegen in totaal 40.851 elektrische personenwagens rond (bron: Statbel). Gedeeld door een totaal aantal van 5,928 miljoen auto's levert dat een verhouding op van één op 145 oftewel 0,7%. Dat lijkt mager, maar de groei is exponentieel.

De sterren staan gunstiger dan ooit voor elektrische wagens: fossiele brandstofprijzen swingen de pan uit, regeringen varen een zero-emission koers en de prijzen van elektrische auto's beloven gestaag te zakken. Enerzijds wordt de productie van EV-modellen opgeschaald, anderzijds worden de batterijen relatief goedkoper. Ook de toenemende concurrentiedruk kan in het voordeel spelen van de EV-koper.

