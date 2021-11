Het volstaat de evolutie van de smartphone in ogenschouw te nemen om te beseffen dat de batterij van de elektrische auto nog sterk zal evolueren: compacter, lichter, performanter, langere levensduur en korte laadtijd. Zij is hét hart van een elektrische auto en vertegenwoordigt zo'n 40 procent van de totale waarde van een EV.

Alle batterijfabrikanten, de meeste zijn gevestigd in Azië, werken aan een opvolger voor de lithium-ion accu die een vloeibare elektrolyt gebruikt. Die opvolger wordt naar alle waarschijnlijkheid de zogenaamde vastestofbatterij (solid-state) op basis van een vaste elektrolyt. Die toepassing maakt ze minder temperatuurgevoelig en brandveiliger. Een solid-state accu gaat bovendien langer meer en kan sneller worden opgeladen dan de bestaande lithiumbatterijen.

Om beide met elkaar te vergelijken moet je kijken naar hun volumetrische energiedichtheid, dat is de hoeveelheid energie die een batterijcel kan opslaan in verhouding tot haar volume. Die verschilt in feite weinig, de solid-state batterij maakt het verschil haar stabiliteit en flexibiliteit. Zij kan zonder veiligheidsrisico veel dichter tegen haar limiet aangaan waardoor zij een groter rijbereik kan garanderen. Om hun levensduur en veiligheid niet in het gedrang te brengen, draaien de huidige lithiu-ion batterijen maar op 60 à 80 procent van hun capaciteit. Met andere woorden: 20 à 40 procent wordt niet benut. Een solid-state batterij moet dus minder omvangrijk én zwaar zijn om dezelfde autonomie van een lithium-ion accu te kunnen offreren.

Minder gewicht betekent minder verbruik en meer rijbereik. Met name de premiummerken streven naar een autonomie van minstens 700 kilometer en die is met een solid-state batterij veel gemakkelijker te bereiken. Lithium-ion batterijen zijn bovendien zeer temperatuurgevoelig, wat een handicap is in regio's die te maken hebben met extreme koude of warmte.

Nog zijn de vastestofbatterijen in volle ontwikkeling, een serieproductie moet volgens experten niet worden verwacht voor 2024.

