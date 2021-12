Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De meeste (deels) elektrische auto's in België zijn eigendom van een bedrijf en worden ter beschikking gesteld van een werknemer als onderdeel van het verloningspakket.

Bij een auto met verbrandingsmotor wordt de brandstof veelal integraal vergoed door de werkgever aan de hand van een tankkaart. Logisch dus dat bij een EV de laadstroom voor rekening is van het bedrijf.

Bij een publiek laadpunt kun je daar een laadpas voor gebruiken die op naam staat van het bedrijf. Als je als werknemer je auto thuis oplaadt, dan doe je dat met privéstroom. Het is vanuit de carpolicy logisch dat deze elektriciteit betaald wordt door de werkgever. Die moet dan wel correct gemeten en vergoed worden, iets wat via een gewone laadkabel niet kan.

Daarom is een geconnecteerde wallbox thuis haast een must. Het systeem zorgt er meteen ook voor dat de auto geen pieken creëert in de stroomafname die voor overbelasting kunnen zorgen. Een goedkoper alternatief is een smart cable, die eveneens de hoeveelheid laadstroom doorseint, maar die is door zijn beperkte laadvermogen eigenlijk enkel geschikt voor plug-inhybrides.

