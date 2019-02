Hoe Japanse Lexus uit schaduw treden van Duitse premiummerken wil treden

Met het nichemerk Lexus probeert Toyota al jaren voet aan de grond te krijgen in het lucratieve premiumsegment. In Azië en de Verenigde Staten is het daar behoorlijk goed in geslaagd, in Europa bleef de verkoop ver beneden de verwachtingen. Met een modellenoffensief wil het Japanse nichemerk daar nu verandering in brengen. De verkoop moet in Europa omhoog van 75.000 voertuigen in 2018 naar 100.000 exemplaren in 2020.