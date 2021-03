Vanaf 2025 gaat Jaguar enkel nog volledig elektrisch aangedreven wagens produceren. Bij het grote publiek sloeg het nieuws in als een bom, voor ingewijden is de beslissing de logica zelf. Met de I-PACE zette Jaguar in 2018 immers al eerste een full electric SUV in de markt.

'Vanaf 2025 worden de nieuwe Jaguar-modellen enkel nog elektrisch aangedreven', aldus Jaguar Land Rover-topman Thierry Bolloré in een videoboodschap midden februari. In het nieuwe strategisch plan Reimagine van JLR is sprake van 'de wedergeboorte van Jaguar als zuiver elektrisch luxeautomerk met een spectaculair nieuw gamma en verleidelijk design'.

'Vanaf 2025 worden de nieuwe Jaguar-modellen enkel nog elektrisch aangedreven', aldus Jaguar Land Rover-topman Thierry Bolloré in een videoboodschap midden februari. In het nieuwe strategisch plan Reimagine van JLR is sprake van 'de wedergeboorte van Jaguar als zuiver elektrisch luxeautomerk met een spectaculair nieuw gamma en verleidelijk design'. Jaguar wil hogeropSinds enkele jaren realiseert Jaguar driekwart van zijn omzet met zijn drie SUV-modellen waarvan de I-PACE de bekendste is. Als eerste full electric SUV op de markt werd die in 2019 verkozen tot World Car of the Year, World Car Design of the Year en World Green Car. Verantwoordelijk voor de gedurfde aerodynamische lijn van de laureaat was Ian Callum, sinds vorig jaar met pensioen. De joviale Schotse autodesigner leidde meer dan twintig jaar het Jaguar Design Center en ontwierp de vernieuwende designlijn van de SUV-modellen (F-PACE, I-PACE en I-PACE). De nieuwe look sloeg meteen aan bij een trendgevoelig publiek waardoor Jaguar in snel tempo evolueerde van een gerenommeerd sportwagen- naar een blits SUV-merk. Vanaf 2025 zal een nieuwe generatie Jaguar-modellen een nieuwe episode inluiden in de geschiedenis van het vermaarde automerk, met enkel nog full electric modellen én nog meer nadruk op kwaliteit, luxe en exclusiviteit. Chief Creative Officer Gerry McGovern, de opvolger van Ian Callum, zal al zijn kunde en klasse goed kunnen gebruiken om vorm te geven aan de merkidentiteit van New Jaguar. Bij Land Rover heeft hij bewezen tot grootse daden in staat te zijn, de Range Rover Evoque en Range Rover Velar behoren tot de elegantste SUV's op de markt. McGovern behoort zonder twijfel tot de meest invloedrijke en succesvolle autodesigners van zijn generatie. Specifiek e-platformVan alle SUV-merken bezit Land Rover de meest roemrijke geschiedenis en van alle premiummerken het meest authentieke gamma. De komende vijf jaar lanceert Land Rover zes zuiver elektrische versies van zijn modellen op basis van het MLA-platform (Modular Longitudinal Architecture) en EMA-platform (Electric Modular Architecture). Ook de nieuwe Jaguar-modellen zullen gebruikmaken van een specifieke architectuur voor volledig elektrische aandrijving. Naar verwachting zal tegen 2030 de volledige Jaguar-verkoop en 60 procent van de Land Rover-verkoop uit zuiver elektrische modellen bestaan. Tegen 2039 moet de volledige toeleverings- en productieketen koolstof vrij zijn. Welke modellen wij vanaf 2025 van Jaguar mogen verwachten, dat is koffiedik kijken. Vaststaat dat de huidige modellengeneratie niet in aanmerking komt voor een make-over wegens niet compatibel met elektrische aandrijving. Welk e-platform New Jaguar zal gebruiken, is nog niet bekend gemaakt. Koploper inzake duurzaamheid JLR koestert ook hoge verwachtingen in de resultaten van het onderzoekswerk van een gespecialiseerd team dat belast is met het ontwikkelen van innovatieve technologieën en duurzame materialen. JLR streeft immers ook naar mobiliteit zonder files en ongevallen via baanbrekende veiligheidstechnologie. JLR bereidt zich ook voor op autonoom rijden en heeft in het VK een privésnelweg aangelegd waar innovaties en simulaties in realistische en veilige omstandigheden worden getest. Van premium- naar luxemerk Doorheen zijn geschiedenis heeft Jaguar veel ervaring opgedaan met het vervaardigen van luxeauto's. Het heeft geleerd hoe je moet inspelen op de behoeften en wensen van een gegoed en design minded publiek. De nadrukkelijke wil om te evolueren van een premium- naar luxemerk getuigt van ambitie en durf, voor Jaguar een moeilijke maar geen onmogelijke opgave. Misschien is het zelfs de enige manier om als nichemerk te kunnen overleven in een autowereld in volle transitie. Via een exclusief product kan men zich onderscheiden van de anderen. Waar een wil is, is een wegWat een en ander betekent voor de JLR-klant in ons land vertelt ons JLR-fleetmanager Kris Verleye: 'Januari en februari 2021 waren onze beste maanden ooit. Door corona hebben veel mensen vorig jaar weinig gelegenheid gehad om geld uit te geven en vermits geld op de bank toch niets opbrengt, hebben velen zichzelf een cadeau gedaan door een Jaguar of Land Rover te kopen. JLR beschikt over een zeer attractief en fiscaal gunstig modellenaanbod, waardoor wij meer dan ooit zelfstandigen en fleetklanten aanspreken. Op één na zijn alle Land Rover-modellen beschikbaar als plug-in hybride, de meeste met een CO2-uitstoot beneden de 50 g/km. Op korte termijn zullen onze klanten niks merken van de nieuwe koersrichting van JLR. De autowereld bevindt zich op een kantelmoment, niemand kan met zekerheid voorspellen hoe die er over tien jaar zal uitzien. Als nichemerk kun je niet op alle paarden wedden en moet je keuzes maken. Eens je die hebt gemaakt en een strategisch plan hebt uitgewerkt, moet je daar consequent naar handelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de directie de juiste keuze heeft gemaakt en gaan er voor de volle 100 procent voor. Waar een wil is, is een weg!' Minder verkoop, meer winstOff the record is te horen dat JLR niet langer alles zelf zal willen ontwikkelen. Nu al werkt JLR samen met andere luxemerken zoals BMW voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen. Een herstructurering van de activiteiten is dus onafwendbaar. Op termijn zal het luxemerk Jaguar ook minder volume draaien en zal de prijs van de nieuwe generatie luxemodellen de hoogte ingaan. De upscale van premium- naar luxemerk moet meer inkomsten genereren en Jaguar wapenen voor de toekomst. De ervaring van de voorbije jaren leert dat de verkoop van luxeproducten in stijgende lijn gaat, bovendien worden de rijken almaar rijker.