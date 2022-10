Hoe Dacia erin slaagt de goedkoopste te blijven

Als het slecht gaat met de economie, gaat het goed met Dacia. Dat is waar en ook niet waar. Want ook toen er nog geen vuiltje aan de lucht was, steeg het marktaandeel van het Roemeense budgetmerk jaar na jaar. Hoe dat komt? De Dacia-modellen zijn gewoon de goedkoopste op de markt.

Terwijl de meeste constructeurs, om uiteenlopende redenen, minder tot veel minder auto’s verkopen, blijft Dacia goed presteren. Het Roemeense budgetmerk is zowaar uitgegroeid tot een sterkhouder binnen de Franse Renault Group. Wij weten intussen ook waarom. Elk Dacia-model is in zijn segment het goedkoopste.

Met dank aan Louis Schweitzer

Wij schrijven 1999. De toenmalige Renaultvoorzitter Louis Schweitzer is op zoek naar een site om budgetvriendelijke auto’s te bouwen voor de nieuwe groeimarkten in Oost-Europa en daarbuiten. Dat hij tijdens zijn zoektocht in het Roemeense Pitesti belandt, is geen toeval. Het Roemeense merk bouwt er sinds 1969, onder licentie, goedkope modellen (Dacia 1100/1300) voor de Oost-Europese markt op basis van Renault-technologie. De merknaam is ontleend aan de Latijnse benaming van het grondgebied Roemenië – van 106 tot 271 na Christus was Dacië een provincie van het Romeinse keizerrijk.

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 en het ineenstorten van het communistische Oostblok ligt de industriële productie er op apegapen. De Roemeense staat is dus wat blij met interesse vanuit Frankrijk voor de Dacia-fabriek van Pitesti en stelt zich inschikkelijk op aan de onderhandelingstafel.

Bij wijze van spreken krijgt Renault voor een appel en een ei de sleutel van de toegangspoort tot de Oost-Europese markt in handen. Dat is niet onbelangrijk. Want intussen is in Oost-Europa sprake van een voorzichtige heropleving van de economie en stijgt de vraag naar nieuwe auto’s. Naar goedkope auto’s, wel te verstaan.

De visionaire Louis Schweitzer, achterneef van Rode Kruis-oprichter en Nobelprijs-winnaar Albert Schweitzer, geeft opdracht om ‘een robuuste, bedrijfszekere gezinswagen te bouwen voor een klantenprijs van 6.000 euro.’ Toen het equivalent van de prijs van een occasie VW Golf.

Opdrachthouder Christian Estève krijgt carte blanche van de voorzitter om de dingen naar zijn hand te zetten én desnoods te forceren. Plus een budget van een half miljard euro om te investeren in nieuwe modellen en de modernisering van de fabriek. De Roemeense overheid en vakbonden krijgen te horen dat de speeltijd voorbij is, de ingenieurs en ontwerpers moeten zich aan strenge regels houden. Buiten de lijnen kleuren wordt niet geaccepteerd. Voor letterlijk ieder onderdeel en voor elke stap in het productieproces wordt een grondige kosten/batenanalyse gemaakt, voor iedere euro moet verantwoording worden afgelegd. In plaats van een auto ingewikkeld en duur te maken, concentreren Estève en zijn team zich op de essentie. Simplificeren tot in het extreme is de boodschap.

Kostenefficiëntie staat voorop

Ook wanneer er een nieuwe merkidentiteit wordt ontwikkeld en de showrooms in een nieuw kleedje worden gestoken, is kostenefficiëntie opperste gebod. De nieuwe look is functioneel, flexibel en milieuvriendelijk met enkel die functies die essentieel zijn.

De inrichting laat zich variabel aanpassen op maat van de dealer, het maakt niet uit of die groot of klein is. Het meubilair kan gemakkelijk worden verplaatst of aangepast aan de omstandigheden. De gebruikte materialen zijn gerecycled en duurzaam. Het gebruik van hout en kleuren zoals kakigroen bevestigen Dacia’s band met de natuur.

De Duster is hét uithangbord voor Dacia.

Bij Dacia staat alles in functie van de eindprijs

Of de vraag hoe Dacia erin slaagt om de goedkoopste te zijn én te blijven, wijst woordvoerder Karl Schuybroek op de originele manier van denken en doen binnen het bedrijf.

‘Bij het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuw model vertrekken wij van een eindprijs voor de klant, bij andere merken betaalt die de optelsom van alle kosten. Het verschil in approach kan niet groter zijn. Bij Dacia staat alles in functie van de eindprijs! Uiteraard profiteren wij ervan dat Dacia deel uitmaakt van de Renault Group. Wij maken gebruik van onderdelen die zijn ontwikkeld door Renault en daar hun degelijkheid en duurzaamheid hebben bewezen. Daardoor moeten wij minder uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling.

‘Ook op het vlak van sales, aftersales en logistiek primeert kostenefficiënte. Zo geschiedt het transport van onderdelen en kant-en-klare auto’s zo veel mogelijk per schip. Dat is allicht niet de snelste manier maar gegarandeerd de goedkoopste. Onze fabrieken bevinden zich in Roemenië en Marokko, landen met een lagere loonkost. Dat alles zorgt ervoor dat Dacia de kampioen onder de budgetmerken blijft, met de beste prijs voor de beste kwaliteit én de hoogste restwaarde.’

Bij de nieuwe aankleding van de Dacia-showrooms primeren functionaliteit en kostenefficiëntie.

Ook bij de nieuwe aankleding van de showroom staat kostenefficiëntie voorop.

Alles kan, niks moet

Ter illustratie verwijst hij naar de nieuwe Jogger, verkrijgbaar als 5- en 7-zitter. De nieuwkomer combineert de lengte en interieurruimte van een break met de look van een SUV. Te vergelijken met de veelzijdigheid van een Zwitsers zakmes. Hij ontpopt zich daardoor tot een interessante compagnon de route voor (grote) gezinnen. De kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking liggen op het niveau van vergelijkbare breaks van de grote volumemerken, ondanks een prijsverschil van 10.000 euro en meer.

Qua actieve en passieve veiligheid voldoet hij aan de geldende normen. De Jogger beschikt over een verstevigde koetswerkstructuur, automatische noodremhulp en dodehoeksensor. Een parkeerhulp- en vertrekhulpsysteem, snelheidsbegrenzer, automatische lichten en een ESC-systeem van de nieuwste generatie zijn eveneens standaard.

Afhankelijk van de wensen en het budget van de klant kan de Jogger bijkomend worden uitgerust met het handige media control met of zonder smartphone-mirroring tot media navi met geïntegreerd navigatiesysteem en draadloze wifi-connectie voor zowel Apple CarPlay als Android Auto. Achteruitrijcamera, automatische airco, handenvrije contactkaart, verwarmbare voorzetels en parkeerhulpsysteem zijn eveneens optie. De klant betaalt alleen voor wat hij of zij nodig heeft.

Hoe duurzaam zijn de goedkope Dacia-modellen

In hoever is kostenefficiëntie verenigbaar met duurzaamheid? Karl Schuybroek moet niet lang nadenken. ‘Laten we beginnen bij het begin. Als budgetmerk bieden wij zowel modellen aan op LPG als op stroom. Met de Spring heeft Dacia vorig jaar de goedkoopste elektrische auto in de markt gezet.

‘Door ons consequent op het essentiële te concentreren, zijn onze modellen bovendien veel lichter in vergelijking met gelijkaardige modellen van de volumemerken. Neem ik de Jogger als voorbeeld gaat het om een gewichtsvoordeel van 300 kilogram. Die approach verklaart het lage brandstofverbruik van onze modellen. Hoe lichter een auto is, hoe minder die verbruikt.

‘Wat nog? De nieuwe ‘Lichen Kaki’-groentint is een zogeheten ‘solid’ lakkleur. Die bezit twee essentiële kwaliteiten: ze is vrij van metalen glitters (mica) waardoor de kleur eenvoudiger is samen te stellen en door de matte laag is vuil minder zichtbaar.

‘Voor de aankleding van het interieur van onze toekomstige modellen gebruiken wij een met kunststof gecoate stof. Vanaf nu vervangt een staalgrijze lak elke toepassing in chroom. Lak is krasbestendiger en duurzamer. De huidige kunststofafwerking op het dashboard wordt vervangen door nieuwe, soepele textielmaterialen die zachter aanvoelen en het geluid beter absorberen.

‘Het doel is om het aandeel gerecyclede en zichtbare plastic te verhogen tot 20 procent. Op die manier komen wij tegemoet aan de vraag van een nieuwe groep van klanten die vooral oog heeft voor het aspect duurzaamheid.

‘Dacia is niet alleen de goedkoopste op de markt, het is ook de kampioen van de slimme keuzes qua duurzaamheid. Wij willen, met andere woorden, zowel de portemonnee van onze klanten respecteren als de planeet waarop zij leven.’

Dacia blijft vooruitgaan In een afkalvende markt blijft Dacia vooruitgaan. Tijdens het eerste semester 2022 steeg de wereldwijde Dacia-verkoop met 5,9 procent in vergelijking met 2021. Daarmee is Dacia het enige Europese merk onder de top 20-merken dat progressie maakt. Bestsellers blijven de Sandero en Duster, dat is ook het geval in ons land. Ook qua klantentevredenheid scoort Dacia zeer hoog: 64 procent van de Dacia-eigenaren blijft het merk trouw bij aankoop van een nieuwe auto. Qua toestroom van nieuwe klanten ligt de score nog hoger: 76 procent van de Dacia-kopers was klant van een ander merk.