In de hiërarchie van iconische sportwagens bekleedt de Ford Mustang een vooraanstaande plaats, in de hiërarchie van Ford moet hij alleen de Ford T laten voorgaan. Dat de eerste elektrische SUV van het merk de modelnaam Mustang Mach-E mag dragen, wekt hoge verwachtingen. Knack Extra's Urbain Vandormael mocht hem als eerste Belgische journalist testen op de Ford Lommel Proving Ground (LPG).

Woensdag 2 december. De ochtendnevel hangt als een natte handdoek over Lommel en omgeving. Het is koud, de kilte dringt door tot in de cleane vergaderzaal van Ford Lommel Proving Ground (LPG) waar - vanop afstand wegens corona - Geert Van Noyen en Guy Mathot me vriendelijk te woord staan. Ze zijn respectievelijk Chief Engineer Vehicle Dynamics Ford Europe en Manager Dynamics Mustang Mach-E. LPG heeft zo'n 390 gespecialiseerde medewerkers in dienst. Ze werken in ploegen de klok rond, zeven dagen op zeven, 355 dagen per jaar.

...

Woensdag 2 december. De ochtendnevel hangt als een natte handdoek over Lommel en omgeving. Het is koud, de kilte dringt door tot in de cleane vergaderzaal van Ford Lommel Proving Ground (LPG) waar - vanop afstand wegens corona - Geert Van Noyen en Guy Mathot me vriendelijk te woord staan. Ze zijn respectievelijk Chief Engineer Vehicle Dynamics Ford Europe en Manager Dynamics Mustang Mach-E. LPG heeft zo'n 390 gespecialiseerde medewerkers in dienst. Ze werken in ploegen de klok rond, zeven dagen op zeven, 355 dagen per jaar. In Lommel worden alle nieuwe Ford-modellen voor Europa op duurzaamheid en rijdynamiek getest en ook andere merken maken gebruik van de testfaciliteiten van Ford Lommel Proving Ground. Het verklaart de zeer strenge veiligheidsvoorschriften die hier gelden. In feite bevind ik mij hier op heilige grond, nieuwsgierige neuzen zijn er niet welkom. GEERT VAN NOYEN: Wij worden al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw model. Drie à vier jaar voor een nieuw model op de markt komt, weten we hoe het er zal uitzien en aan welke vereisten het moet voldoen. Ophanging, wegligging, besturing en comfort zijn een onderdeel van wat we de Vehicle Dynamics van een auto noemen. Ford heeft daar een eigen visie op en maakt daar ook echt werk van. In het geval van de Mustang Mach-E was er bijna dagelijks online overleg met onze collega's in de Verenigde Staten, en medewerkers van LPG trokken geregeld de plas over. In 2019 kregen we een reeks handgemaakte prototypes ter beschikking. Die doorliepen hier een uitgebreid testprogramma aan de hand van een zeer gedetailleerd beschreven schema. Voor de prototypes de baan opgaan, wordt gecontroleerd of alle onderdelen functioneren. Een auto bestaat uit duizenden onderdelen van honderden fabrikanten uit de hele wereld. Problemen ontstaan er wanneer een component niet compatibel is. Dan moet er snel een creatieve oplossing worden gevonden. We gebruiken de testritten om na te gaan of de vooraf vastgelegde parameters inzake rijgedrag en rijcomfort, ophanging en wegligging van de auto ook perfect op elkaar zijn afgesteld. GUY MATHOT: De Mustang Mach-E is een volledig elektrische auto. Die vertrekt van een compleet nieuw concept, met de helft minder onderdelen en een compactere motor. Door de zware batterij weegt de Mach-E echter meer dan 2 ton, wat bijzondere eisen stelt aan de ophanging en geometrie. Maar omdat de batterij zich in de bodem van de wagen tussen de twee wielassen bevindt, zorgt dat voor een laag zwaartepunt en fenomenale wegligging. Onze testpiloten moesten ook wennen aan de specificiteit van de responsieve elektromotor. Die levert onmiddellijk het maximale koppel waardoor de auto bij wijze van spreken als een pijl uit een boog wegschiet. Ford Lommel Proving Ground bevat negentien testtracks met een gezamenlijke lengte van 105 kilometer. Alle soorten wegoppervlak en topologie zijn geïntegreerd. LPG beschikt zelfs over een hogesnelheidsovaal. Voor ikzelf achter het stuur van de Mustang Mach-E (coronaproof met plastieken scheidingswand tussen bestuurder en passagier) kruip, licht Guy Mathot in detail de veiligheidsvoorschriften toe. Dan neemt hij me mee op een verkenningsronde. Voor een toevallige bezoeker lijkt LPG een wirwar van wegen, een echt doolhof. Af en toe flitst een ander prototype in camouflagelook ons voorbij, ik begrijp dat hier opperste concentratie gevraagd is. Door de motregen en lage temperatuur liggen sommige deeltrajecten er bovendien behoorlijk glad bij. Dat ondervind ik enkele minuten later wanneer ik bij een uitkomen van een verraderlijke bocht met Belgische kinderkopjes te vlug accelereer: de Mach-E gaat even dwars maar controleert zichzelf wonderwel. Met dank aan de vele onzichtbare assistentiesystemen aan boord die autorijden vele malen veiliger hebben gemaakt. Ik ben onderweg in de krachtigste versie van de Mustang Mach-E: twee elektromotoren en vierwielaandrijving en een gecombineerd vermogen van 338 pk en 565 Nm. In deze versie heeft de batterij een capaciteit van 99 kWh en beschikt hij over een autonomie van 540 km. In de RWD-versie bedraagt de autonomie 610 km. Die versie wordt enkel op de achterwielen aangedreven en is 200 kilogram lichter. De prestaties zijn indrukwekkend en de naam Mustang waardig: van 0 naar 100 km in 5,1 seconde en dat in een vijfdeurs crossover van 2,2 ton en een lengte van 4,7 meter. In vergelijking met de tweedeurs coupé Mustang rijdt de Mach-E anders, aangenamer, comfortabeler en veiliger - dankzij de vierwielaandrijving, het extreem lage zwaartepunt en de excellente afstelling die de signatuur draagt van de professionals van Ford Lommel Proving Ground. De Mustang Mach-E ontpopt zich tot een wolf in een schapenvacht. Hij reageert bliksemsnel op de kleinste stuurwielcorrectie, stuurt scherp in en gedraagt zich als een rasechte sportwagen. De Mach-E oogt bovendien elegant en uitnodigend. Perfect geschikt als gezinswagen door zijn zeer ruime autonomie, gebruiksvriendelijk karakter, kwalitatief hoogwaardige uitrusting en afwerking, twee kofferruimten en zeer concurrentiële prijs. Wat wil een milieubewuste en sportieve huisvader nog meer.