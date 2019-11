Op 11 november stelt Skoda in Praag officieel de vierde generatie van de Octavia voor. En die krijgt voor het eerst ook een hybride versie.

De Octavia is momenteel de best verkochte Skoda. Het Tsjechische merk viert nu de 60e verjaardag van de start van de productie met een nieuwe generatie van zijn bestseller. Deze vierde generatie van de Skoda Octavia is groter geworden en is dus langer en breder dan zijn voorganger. Ook de koffer is ruimer.

Dankzij de nieuwe designtaal van het merk ziet de Octavia er ook zeer fraai uit. Het nieuwe interieurconcept combineert functionaliteit en ruimte met kwalitatieve materialen en slimme features, zelfs in de kleine details. Verder onderlijnen diverse nieuwe connectiviteitsoplossingen en rijhulpsystemen de innovatieve capaciteiten van het merk in dit segment, terwijl ook de scherpe prijs een troef blijft.

Bijna twee derde van alle Octavia -kopers kiest voor een breakvariant. Daarom brengt Skoda eerst de Combi op de markt, een paar weken later gevolgd door de hatchback. Het nieuwe design versterkt de visuele uitstraling van de Octavia en levert bovendien een uitstekende stroomlijn op. De hatchback heeft een luchtweerstandscoëfficiënt (Cx) van 0,24 en de Combi van 0,26. Daarmee is de nieuwe Octavia een van de best gestroomlijnde auto's ter wereld.

In de nieuwe Octavia is ook de binnenruimte genereuzer geworden. Passagiers op de achterbank genieten van meer knieruimte dan voorheen, en de kofferinhoud, die de grootste in zijn segment is, is gegroeid tot 640 liter in de Combi en 600 liter in de hatchback.

De nieuwe Octavia biedt moderne TDI- en TSI-motoren aan met een verhoogde efficiëntie. Naast de diesel- en benzinemotoren is er ook nog de milieuvriendelijke versie met cng-aandrijving, naast plug-inhybridevarianten en, voor het eerst bij Skoda, motoren met mild-hybridetechnologie. De Octavia iV is een plug-inhybride die een 1.4 TSI-benzinemotor met een elektromotor combineert. Er zijn varianten met 204 en 245 pk, in combinatie met een 6-traps DSG.(Belga)