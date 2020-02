In het zog van de VW Golf en de Skoda Octavia lanceert zustermerk Seat de vierde generatie van zijn Leon, die een heel eigen look en nieuwe hybride aandrijvingen kreeg.

Ook de nieuwe Seat Leon staat op het bekende MQB Evo-platform van de Volkswagen Groep en deelt dus zijn technische basis met zijn neefjes en heel wat andere modellen van het concern. Tegenover zijn voorganger werd dit model, dat meteen als vijfdeurs hatchback en break verkrijgbaar zal zijn, weer iets langer maar ook wat lager en smaller. De wielbasis groeide met 5 centimeter, wat vooral meer ruimte voor de passagiers achterin oplevert, maar het koffervolume van de vijfdeursversie bedraagt nog steeds 380 liter. Het laadvolume van de Sportstourer (break) groeide wel met 30 liter tot 617 liter.

Het koetswerkdesign is duidelijk geïnspireerd op de Tarraco met de aflopende neuslijn en de doorlopende ledstrook achteraan, terwijl het verdere lijnenspel ook een zuiders temperament uitstraalt dat de Leon een duidelijk eigen karakter én een betere stroomlijn bezorgt. Ook het interieur volgt de bekende strakke huisstijl met tal van accenten en een prominente positie van het scherm van het infotainmentsysteem op de middenconsole dat volledig op de bestuurder is gericht. Daaronder prijkt ook het uiterst compacte pookje van de DSG-transmissie die nu gebruik maakt van by-wiretechnologie.

Voor de aandrijving is er keuze uit een resem klassieke benzine- of dieselmotoren en een aardgasversie, naast enkele nieuwe hybride varianten: de mildhybride eTSI of de plug-inhybride eHybrid met 204 pk en een elektrische rijbereik van 60 km. De Leon wordt normaal op de voorwielen aangedreven, maar is op de krachtigere ST-versies ook met vierwielaandrijving verkrijgbaar. Deze nieuwe Seat Leon komt in het voorjaar op de markt en krijgt nog dit jaar het gezelschap van een sportieve Cupra-versie.(Belga)

