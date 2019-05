Eerder transformeerde Mercedes de Renault Kangoo in een Citan. Nu haalt Nissan dezelfde truc uit met de nieuwe NV250, die uitpakt met 5 jaar garantie en een aantrekkelijke prijs.

Nissan levert de nieuwe NV250 met keuze uit drie motorvarianten, verschillende interieurindelingen, twee lengtevarianten en een uitgebreide reeks ombouwvarianten. Dit model is verkrijgbaar als gesloten bestelwagen en personenauto, en staat vanaf september in de showrooms met standaard een unieke garantietermijn van 5 jaar of 160.000 km.

De bestelwagen is beschikbaar in twee lengtevarianten (L1 en L2). De personenwagenuitvoering Combi houdt het bij de lengtevariant L1 en biedt plaats aan vijf personen en hun bagage.

De NV250 wordt aangedreven door een efficiënte 1,5-liter dieselmotor die ontwikkeld is met de expertise binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Daarbij is er keuze uit drie vermogensvarianten met 59, 70 en 85 kW. De nieuwe NV250 komt in het modelgamma naast de e-NV200, de elektrische bestelwagen waarvan in Europa al meer dan 20.000 stuks verkocht zijn sinds de introductie in 2014. Deze versie is nu opgewaardeerd met een 40 kWh-batterij, waarmee de actieradius van de e-NV200 toeneemt tot 200 kilometer (WLTP). (Belga)