Fiat onthulde de nieuwe generatie van de 500, meteen de eerste 100% elektrische wagen van de FCA Groep.

De derde generatie van de Fiat 500 is geheel nieuw: hij biedt meer ruimte, de nieuwste e-technologie en een nieuwe stijl, maar is nog steeds een echte 'Cinquecento'. Deze 100% elektrische wagen met een lithium-ion-accu's met een capaciteit van 42 kWh biedt een actieradius tot 320 km in de WLTP-cyclus en wordt opgeladen met de 85 kW-snellader die standaard bij de auto wordt geleverd. Dit is bovendien de eerste stadsauto die autonoom rijden volgens niveau 2 mogelijk maakt, en de eerste FCA-auto die is uitgerust met het nieuwe revolutionaire UConnect 5-infotainmentsysteem.

Als naar goede gewoonte zorgde Fiat voor een spectaculaire promotievideo van de nieuwe 500 waarin dit keer Leonardo Di Caprio opduikt. De lancering gebeurt ook met drie unieke 'one-offs': de 500 Giorgio Armani, de B.500 'Mai Troppo' (nooit teveel) van Bvlgari en de 500 Kartell. Vanaf 4 maart is een online-reserveringssite geopend om pre-orders te plaatsen voor de introductieversie van de New 500, genaamd 'la Prima'. Per markt zullen slechts 500 exclusieve exemplaren, inclusief Easy Wallbox¿ beschikbaar zijn. Deze elektrische Fiat 500 zal in cabrioversie 37.900 euro kosten.(Belga)

