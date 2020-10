De BMW 4 Reeks gaat nu ook uit de kleren met de fraaie cabriolet die opnieuw een stoffen vouwdak krijgt. In het voorjaar staat deze variant bij de dealers.

Net zoals vele open versies van de voorbije jaren, was ook de vorige generatie van de BMW 4 Reeks een coupé-cabriolet. Maar dat concept wordt nu weer overboord gegooid voor heuse échte cabriolet met een klassiek canvas vouwdak. De argumenten van weleer in het voordeel van een harde plooiconstructie - een beter akoestisch en thermisch comfort - zijn intussen achterhaald door een betere kwaliteit van de softtop, terwijl die ook zo'n 40% lichter uitvalt. Het openen en sluiten van de kap, die in zwart of antraciet verkrijgbaar is, vraagt 18 seconden en kan ook al rijdend gebeuren tot een snelheid van 50 km/u.

De BMW 4 Cabriolet biedt plaats aan vier personen en 385 liter bagage met de kap toe. In open toestand slinkt dat tot 300 liter laadvolume. Om het comfort aan boord te verzekeren is een windscherm en nekverwarming in de voorste hoofdsteunen voorzien. Verder is het interieur natuurlijk zeer vertrouwd, want zowat alle toepassingen van de Coupé duiken ook hier op.

Het motorenaanbod is wat beperkter met versies op benzine en diesel met vermogens tussen 184 en 374 pk, steeds gekoppeld aan de Steptronic-achttrapsautomaat en op de topversies ook met vierwielaandrijving leverbaar. De meeste krachtbronnen genieten van een mildhybride ondersteuning, maar een plug-inhybride aandrijving is niet voorzien. Wel staat er een potente M4 met een vermogen van 480 pk (of 510 pk als Competition) op stapel. De nieuwe BMW 4 Cabriolet wordt vanaf maart 2021 aan de Belgische klanten geleverd.(Belga)

