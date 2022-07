Het Zuid-Koreaanse Hyundai dankt zijn succes aan Belgische designer   

Van nu tot 2026 lanceert Hyundai zes nieuwe elektrische modellen, tegen 2030 streeft de Zuid-Koreaanse constructeur naar een wereldwijd EV-marktaandeel van 7 procent. Hyundai dankt zijn succes voor een deel aan de inbreng van zijn Belgische Chief Creative Officer Luc Donckerwolke.

Cijfers liegen niet. Hyundai behoort tot de snelst groeiende automerken en is in goed twee decennia geëvolueerd van een budget- naar een kwaliteitsmerk. Succes berust zelden op toeval. De opmars van de Zuid-Koreaanse constructeur is het resultaat van een intelligente langetermijnstrategie die just in time inspeelt op de vraag van de consument en rekening houdt met diens leefwereld. Feit is dat Hyundai sneller en beter anticipeert op nieuwe uitdagingen dan zijn concurrenten. Hyundai staat ook voor vernieuwend design en dat is mede de verdienste van Luc Donckerwolke. De Belgische designer is sinds 2015 Chief Creative Officer van Hyundai Motor Company waartoe ook Kia en Genesis behoren.

Car Person of the Year

Luc Donckerwolke (57), zoon van een Belgische diplomaat, ging na zijn opleiding industrieel ingenieur studeren aan het Art Centre Europe in het Zwitserse Vevey en liep stage bij Peugeot. Hij verdiende zijn eerste strepen bij Audi waar hij de A4 Avant en Audi R8 Le Mans tekende. Bij Skoda ontwierp hij de nieuwe Fabia en Octavia, bij Seat de nieuwe Ibiza en bij Lamborghini de Murcielago en Gallardo.

In 2015 verkaste onze landgenoot naar Hyundai Motor Company, eerst als rechterhand en vervolgens als opvolger van Peter Schreyer, een van de meest invloedrijke designers van zijn generatie. Bij de Zuid-Koreaanse autogroep ontwierp Donckerwolke onder andere de Hyundai IONIQ 5, Kia EV6 en Genesis GV60.

Hyundai én Donckerwolke vielen dit jaar in de prijzen. De IONIQ 5 werd in New York bekroond tot World Car of the Year en tot World Electric Car en Car Design of the Year; Luc Donckerwolke werd verkozen tot Car Person of the Year, de meest prestigieuze onderscheiding in de automobielbranche.

Emotionele efficiëntie

Eind juni was het opnieuw raak. Hyundai haalde in Seoul het doek van de langverwachte sportsedan IONIQ 6, het tweede model in het gamma van de elektrische IONIQ-merklijn die de Zuid-Koreaanse constructeur bestempelt als ‘Electrified Streamliner’.

De nieuwkomer kenmerkt zich door cleane, eenvoudige lijnen en een aerodynamische vorm die de ontwerpers als ‘Emotional Efficiency’ bestempelen en die hem onderscheiden van zijn concurrenten. Hij bezit de meest aerodynamische styling tot nu toe. Door gebruik te maken van het E-GMP-platform beschikt de IONIQ 6 (4,855 m lang) over een extreem lange wielbasis en bezitten de inzittenden voor- en achteraan over een zee van ruimte. De positie van het batterijpack tussen de voor- en achteras zorgt voor een ideale gewichtsverdeling en laag zwaartepunt wat resulteert in een optimale grip en veilig rijgedrag.

De IONIQ 6 is ontworpen door het designerteam onder supervisie van de Belg Luc Donckerwolke.

De comfortzetels vooraan zijn speciaal ontworpen voor de IONIQ-reeks, zijn in alle richtingen elektrisch verstelbaar en bieden een superieur zitcomfort. Hyundai beschrijft het coconachtige interieur als een comfortabel toevluchtsoord, voorzien van een reeks praktische snufjes en opgebouwd uit duurzame materialen. Afhankelijk van het afweringsniveau omvat het interieur ecologisch bewerkt leder en gerecycleerde PET-stoffen en is gebruikgemaakt van biologische verf op basis van plantaardige oliën. De tapijten zijn van gerecycleerde visnet.

Het modulaire dashboard bestaat uit een 12” full touch infotainmentscherm en een 12” grote digitale instrumentencluster die geavanceerde technologieën bevatten. Het biedt real-time actieradiuskaarten op basis van de laadtoestand, de geconnecteerde diensten helpen bij het zoeken en plannen van de beste route in functie van de laadmogelijkheden onderweg.

Meervoudige Bluetoothverbindingen zorgen ervoor dat twee apparaten terzelfdertijd kunnen worden gekoppeld, een voor telefoongesprekken en een voor muziekstreaming. De acht luidsprekers zijn van het merk Bose en garanderen een luisterervaring van hoge kwaliteit.

Geavanceerde rijhulpsystemen

De IONIQ 6 is uitgerust met geavanceerde rijhulpsystemen die bijdragen aan het gebruiksgemak en de veiligheid op de weg. Highway Driving Assist 2 (HDA 2) helpt om tijdens het rijden op snelwegen een ingestelde afstand en snelheid ten opzichte van de voorligger te houden en om het voertuig op zijn rijvak te centreren, zelfs in bochten. Nadert het voertuig de zijkant te dicht, helpt het systeem om de rijlijn aan te passen.

Forward Collission-Avoidance Assist (FCA) helpt om aanrijdingen met voorwerpen voor de auto te voorkomen. Als een voorligger bruusk vertraagt of als een gevaar voor een voorwaartse aanrijding door een stilstaand voertuig of een voetganger wordt gedetecteerd, geeft het een waarschuwing. Reageert de bestuurder niet, helpt het systeem een noodstop uit te voeren. Dreigt een aanrijding met een fietser voor de auto of met een tegenligger bij het afslaan op een kruispunt, kan het helpen bij het uitvoeren van een noodrem.

Andere semiautonome rijhulpsystemen zijn Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) dat de snelheid van het voertuig aanpast aan de maximum toegelaten snelheid. De High Beam Assist (HBA) schakelt ’s nachts de grootlichten aan en uit in functie van naderende voertuigen. Driver Attention Warning (DAW) analyseert de alertheid van de bestuurder tijdens het rijden en geeft een signaal wanneer er tekenen van onoplettendheid worden waargenomen. Tijdens een stop waarschuwt het systeem de bestuurder wanneer de voorligger vertrekt.

De Blind-Spot View Monitor (BVM) projecteert een videobeeld van de dode hoek voor een veilige rijstrookwissel. Bij het bedienen van de richtingaanwijzer toont het een beeld van de dode hoek voor de aangegeven richting. Safe Exit Warning waarschuwt wanneer een inzittende de deur opent om het voertuig te verlaten en er op dat moment een naderend voertuig aan de achterkant wordt opgemerkt.

Software updates worden online uitgevoerd. Bestuurders kunnen het voertuig ook zelf upgraden om een veiligere en praktische rijervaring te verkrijgen.

Krachtige batterij, ruime autonomie

De IONIQ 6 is verkrijgbaar met een keuze aan aandrijfopties en batterijpakketten, op maat van de klant. De ‘long range’ accu met een capaciteit van 77,4 kWh kan worden gekoppeld aan twee elektromotor-layouts: met achterwielaandrijving (RWD) of met vierwielaandrijving (AWD). In zijn topversie beschikt de IONIQ 6 over een dubbele motor met een vermogen van 239 kW en een koppel van 605 Nm.

De E-GMP architectuur van de IONIQ 6 ondersteunt zowel 400-V als 800-V oplaadinfrastructuren. Met een 350 kW lader kan de IONIQ 6 in slechts 18 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen. Off the record is sprake van een WLTP-autonomie van 610 kilometer.

De ellipitische, door een vleugel geïnspireerde vleugel, draagt bij aan het gesculpteerde silhouet van de IONIQ 6.

De nieuwkomer biedt ook de innovatieve Vehicle-to-Load (V2L) functie die het mogelijk maakt om elektrische apparaten van stroom te voorzien, tijdens een rustpauze onderweg, tijdens het kamperen of tijdens het klussen buitenshuis. V2L wordt ingeschakeld met een accessoire-adapter in de laadpoort. Een tweede stopcontact onder de achterste zetel laat toe om laptops, telefoons en andere apparaten op te laden tijdens het rijden.

De marktintroductie van de elektrische sportsedan is gepland voor dit najaar. Volgend jaar is het de beurt aan de IONIQ 7, een grote SUV.