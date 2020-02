De Zwitserse constructeur Qooder die vandaag als enige merk een scooter met vier wielen in zijn gamma heeft, wil vaste voet aan de grond krijgen op de Europese markt. In 2019 verdubbelde het merk het aantal verkochte modellen in vergelijking met 2018.

Qooder wist gedurende 2019 het aantal verkochte modellen op het Oude Continent van 2.000 op te krikken tot meer dan 4.000 exemplaren. Tegen de lente zal het gamma volledig vernieuwd zijn en het merk zal ook de elektrische modellen lanceren die op het salon van Genève zullen worden voorgesteld. De constructeur heeft ambitieuze expansieplannen, want na Europa volgen de VS, Japan en mogelijk ook Korea.

Het design van de Qooder scooters met 3- of vier wielen spreekt steeds vaker pendelaars aan omwille van de extra veiligheid en omdat ze met een autorijbewijs B kunnen bestuurd worden. Verder heeft het merk een sterk imago dat het verschil maakt in het segment van de maxiscooters.

De belangrijkste veranderingen voor modeljaar 2020 zijn de marktintroducties van de elektrische versies met drie of vier wielen. Deze modellen maken het verschil met hun vermogen, want het zijn de meest krachtige modellen binnen hun segment. De eQooder levert bijvoorbeeld 60 pk en dat is precies het dubbele van de versie met verbrandingsmotor. De Qve levert 46pk en dat is 60% meer dan de klassiek gemotoriseerde variant. Deze scooter belooft een autonomie van 150 km voor de eQooder en 110 km voor de eQV3. Qooder heeft naast de elektrische scooters ook plannen om offroad versies te lanceren. Natuurlijk blijft de vierwieler het meest bijzondere model van Qooder. Het rijgedrag is uniek voor een scooter en vermindert het risico om te vallen, ongeacht de gebruiksomstandigheden op de weg. In België kost de vierwieler met verbrandingsmotor ongeveer 10.000 euro en de elektrische variant zal ongeveer 18.000 euro kosten. (Belga)

