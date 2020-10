Europa schakelde over op het winteruur en dat is traditioneel het gepaste moment om de zomerbanden van de wagen voor winterbanden in te ruilen.

Het is aangeraden om nu al een afspraak te boeken en niet te wachten op vorst of sneeuwval: zomerbanden verliezen immers veel van hun efficiëntie van zodra de temperatuur onder 7 °C daalt. Tijdig winterbanden monteren betekent - in combinatie met een aangepaste rijstijl - een enorme winst op het vlak van de verkeersveiligheid. Om deze bandenwissels vlot te laten verlopen en een optimale veiligheid te kunnen blijven garanderen, vragen de bandencentrales om nu al een afspraak te maken zodat onnodige wachttijden worden vermeden.

"In België zijn winterbanden niet verplicht maar wel aan te raden want ze beschikken over een specifiek rubbermengsel dat een goede grip garandeert op koud wegdek en over een aangepast bandenprofiel met extra lamellen voor natte, winterse omstandigheden", zegt Filip Rylant, woordvoerder van Traxio. "Daardoor bieden winterbanden aanzienlijk meer grip dan zomerbanden wanneer de temperatuur daalt onder 7 °C. Bij lage temperaturen is de winterband koning, want hij garandeert dan een betere grip en - op besneeuwd wegdek - een tot twee keer kortere remafstand dan de zomerband. Het tijdig vervangen van zomer- door winterbanden draagt dus bij tot een verhoogde veiligheid van elke weggebruiker maar uiteraard is het ook van belang om snelheid en rijstijl aan te passen aan de winterse omstandigheden."

De aankoop van vier winterbanden vereist inderdaad een bijkomende investering, waarbij idealiter nog vier extra velgen komen. Maar tegelijk worden de zomerbanden gespaard tijdens de barre winterperiode en wordt de rijveiligheid aanzienlijk verhoogd, zodat deze uitgave al bij al best te verantwoorden is.(Belga)

