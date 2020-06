Ford introduceert een geëlektrificeerde aandrijflijn in zijn populaire Fiesta. De EcoBoost Hybrid-technologie met 48V-batterij verlaagt het brandstofverbruik met zo'n 5 procent en tilt het rijplezier naar een hoger niveau, volgens het merk.

Ford kondigt aan dat de Fiesta - het meest verkochte model van het merk in Europa - voortaan kan worden besteld met een geëlektrificeerde aandrijving. Deze EcoBoost Hybrid-motor zorgt voor een lager brandstofverbruik in combinatie met een degelijke portie rijplezier, die gekenmerkt wordt door krachtigere, alertere prestaties en hernemingen. De mild hybrid-technologie met 48V-batterij gaat hand in hand met geavanceerde nieuwe rijhulpsystemen, zoals de Adaptive Cruise Control met Stop & Go en Speed Sign Recognition (herkennen van de snelheidsaanduiding), die werden ontwikkeld om stress op snelwegen en in de stad tegen te gaan.

Ford engageert zich bovendien om van elke personenwagen die het merk op de Europese markt brengt een geëlektrificeerde versie aan te bieden. Tegen eind 2021 zal het gamma geëlektrificeerde modellen in Europa zo worden uitgebreid tot achttien.

De Fiesta EcoBoost Hybrid-modellen zijn verkrijgbaar met vermogens van 125 en 155 pk en beschikken over een riemaangedreven startmotor/generator (BISG). Die laatste vervangt de klassieke alternator om tijdens het remmen en vertragen energie te recupereren die normaal verloren gaat en zo de luchtgekoelde lithium-ionbatterij van 48 volt op te laden. De BISG fungeert tevens als elektromotor en werkt samen met de benzinemotor. Hij gebruikt de opgeslagen energie om tijdens normale rij- en acceleratiefasen extra koppel te leveren en de elektrische randsystemen aan te drijven. (Belga)

