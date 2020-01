Het Autosalon van Brussel (10 tot en met 19 januari) is wereldwijd het eerste event van het jaar in zijn soort en trakteert zijn bezoekers op een recordaantal wereld- en Europese premières. Terwijl de autosalons van Frankfurt, Genève en Parijs internationaal fors aan aanzien inboeten, neemt de belangstelling van het publiek en de merken voor Brussel toe. Interview met topman Luc Bontemps van organisator Febiac.

Autosalon van Brussel is benchmark in de wereld

Met 15 wereldpremières en 10 Europese en 107 Belgische primeurs klopt het Autosalon van Brussel 2020 dat vrijdag 10 januari in Brussels Expo op de Heizel van start gaat alle records op het vlak van exclusiviteit. Omdat de North American International Autoshow (NAIAS) van Detroit op de kalender verhuist van begin januari naar juni wordt Brussel vanaf nu het eerste autosalon van het jaar en dat opent nieuwe perspectieven voor de organiserende federatie van de auto- en tweewielerindustrie (Febiac).

Het eerste Autosalon van Brussel vond plaats in 1902 in de gebouwen van het Jubelpark waar nu het automuseum Autoworld is ondergebracht, het is dit jaar aan zijn 98ste editie toe en viert in 2022 zijn 100ste verjaardag. Maar voor het zover is, is er nog veel werk aan de winkel. De grote internationale autosalons - denk aan Genève, Frankfurt en Parijs - hebben de voorbije jaren sterk aan aanzien en publieke belangstelling ingeboet.

In die mate zelfs dat hun overkoepelende organisatie OICA aan de Febiac-directie heeft gevraagd om haar businessmodel te komen toelichten op haar eerstkomende internationale bijeenkomst. Om een voor de hand liggende reden: terwijl omzeggens alle Amerikaanse, Aziatische en Franse merken forfait gaven voor het voorbije autosalon van Frankfurt en het aantal bezoekers met 30 procent terugliep, zijn alle merken op de Europese markt in Brussel present. Zelfs de prestigieuze Geneva International Motor Show van maart e.k. wordt geconfronteerd met een reeks afzeggingen, ondanks dat het om een jubileumeditie gaat.

Kijk- én koopsalon

In een exclusief gesprek met Knack geeft Luc Bontemps, sinds 1999 gedelegeerd bestuurder van Febiac, toelichting bij de succesformule van het autosalon van Brussel. 'Terwijl de zogenaamde A-salons vooral focussen op de technologische innovaties, offreert Brussel de exposanten de mogelijkheid om ook zaken te doen. Dat gebeurt via informanten op de stands die geïnteresseerden wegwijs maken in het ruime aanbod aan modellen en motorisaties.

'Desgevraagd geven die ook een woordje uitleg bij de voordelige saloncondities en nieuwe financieringsformules zoals private lease. De bezoekers krijgen op die manier binnen het tijdsbestek van enkele uren een goed overzicht van wat er op de markt te koop is en tegen welke prijs, zonder dat zich van de ene showroom naar de andere te moeten verplaatsen.

Luc Bontemps © /

'In tegenstelling met Genève, Frankfurt en Parijs is Brussel zowel een kijk- als een koopsalon, mét een grote return on investment voor de exposanten. Voor hen is een goed salon meestal de voorbode van een goed jaar. Op hun beurt kunnen kandidaat-kopers profiteren van extra kortingen of een hoger uitrustingsniveau zonder opleg. De merken halen werkelijk alles uit de kast voor een zo goed mogelijk resultaat.'

Aandacht voor nieuwe vormen van duurzame mobiliteit

'Onder het motto 'We are mobility' besteden wij ook uitgebreid aandacht aan het nieuwe aanbod aan duurzame vormen van mobiliteit en organiseren wij tal van randactiviteiten die het event zowel een educatief als dynamisch karakter bezorgen. De auto staat weliswaar centraal, terzelfdertijd pleiten wij voor meer co-mobiliteit.'

Nog volgens Bontemps geniet Brussel hoog aanzien op de hoofdzetels van de automerken omdat alle op gelijke voet worden behandeld. Van een voorkeursbehandeling van de eigen merken zoals in Duitsland of Frankrijk is hier geen sprake. Tot slot profiteert Brussel van zijn centrale ligging en goede bereikbaarheid. 'Het aantal salonbezoekers uit onze buurlanden stijgt jaar na jaar. Dat heeft ermee te maken dat Nederland er niet meer in slaagt een eigen autosalon te organiseren terwijl Duitsland en Frankrijk een beurtrol hanteren. In de pare jaren is Parijs aan de beurt, in de onpare Frankfurt.'

Dromen mag, aankomen niet

Een van de blikvangers van het autosalon van Brussel is Dream Cars, dat aan zijn 6de editie toe is en in paleis 1 de spots richt op een 40-tal zeer exclusieve luxe- en sportwagens. Onder de deelnemende merken ronkende namen zoals Alpine, Alpina, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, McLaren, Porsche, Rolls-Royce en Touring Superleggera. Een absolute nieuwkomer is Polestar, een zustermerk van Volvo en eigendom van de Chinese autogroep Geely die ondertussen ook Lotus in zijn portfolio heeft.

De prijs van de tentoongestelde dream cars varieert van 66.000 euro tot meer dan twee miljoen. In principe is alles mogelijk en wordt aan alle wensen tegemoetgekomen, mits de veeleisende klant bereid is hiervoor te betalen. Van de vorige edities weten we dat één op de drie salonbezoekers een opleg betaalt om in paleis 1 te komen wegdromen. Zoals vorig jaar is Dream Cars tijdens de volledige duur van het autosalon toegankelijk. De editie 2020 loopt onder het thema 'Spring Rebirth'.

De stroomversnelling is ingezet, Volkswagen ambieert marktleider te worden. © /

Stroomversnelling is een feit

2019 is opnieuw een 'grand cru' jaar geworden voor de Belgische autoverkoop. Op de valreep en dankzij een recordverkoop in de maand december is voor de tweede maal in de geschiedenis de kaap van 550.000 verkochte auto's overschreden. Dat is een hart onder de riem van de autosector die in volle transitie verkeert en zijn marges ziet dalen en kosten stijgen.

Bontemps: '2019 was een turbulent jaar vol verrassingen en onzekerheden. Uiteindelijk is alles in een goede plooi gevallen en daar is niemand rouwig om. Ik stel vast dat almaar meer merken hun gamma uitbreiden met hybridemodellen en full electric cars. De lang verwachte stroomversnelling is eindelijk een feit! De vergroening breidt zich bovendien uit tot de belangrijke sector van de bedrijfswagens die een niet te onderschatten impact heeft. En dat ondanks het uitblijven van een voluntaristisch beleid van de politieke overheden dat idealiter moet zorgen voor perspectief en zekerheid. In welke richting de autofiscaliteit zich zal ontwikkelen, is onvoorspelbaar. Dat creëert onzekerheid in de hoofden van de consumenten. Wat vandaag een verstandige aankoop lijkt, kan zich morgen manifesteren als een slechte investering. Op het moment dat er eindelijk schot komt in de verkoop van elektrische wagens schaft de nieuwe Vlaamse regering de bestaande aanmoedigingspremie voor particulieren gewoon af. Ik begrijp dat niet. Net zomin als ik begrip kan opbrengen voor het in mijn eigen ogen ondoordachte en onsamenhangende mobiliteitsbeleid van de Brusselse regering. Het ontbreekt de excellenties aan visie en ambitie. Ik stel ook vast dat er weinig schot komt in de uitbouw van een fijnmazig netwerk van laadpalen, een belofte van de federale regering. Ik kan niet anders dan besluiten dat onze overheden in gebreke blijven en de auto als hun melkkoe beschouwen.'

De nieuwste generatie tweewielers moet opboksen tegen een veelvoud aan vierwielers. © /

Winnaars en verliezers (2018-2019) Op basis van de officiële inschrijvingen eindigt Volkswagen opnieuw op de eerste plaats inzake autoverkoop in ons land, gevolgd door Renault en Peugeot. De grote winnaar dit jaar was Tesla (+ 320,27 %), de grootste verliezer Alfa Romeo (-35,74 %). In het premiumsegment springen het verlies van BMW (- 8,55 %) en de winst van Mercedes (+ 6,79 %) in het oog. Daardoor steekt het merk met de ster zijn grote concurrent uit München opnieuw voorbij in de ranking van best verkopende merken. BMW heeft in december weliswaar een opmerkelijke inhaalbeweging (+ 50,21 % in vergelijking met de maand december 2018) gemaakt maar die heeft niet kunnen voorkomen dat het marktaandeel van BMW in ons land is gedaald van 7,29 % in 2018 naar 6,66 % vorig jaar terwijl Mercedes zijn marktaandeel in dezelfde periode zag toenemen van 6,46 naar 6,90 %. December 2019 was ook een uitstekende maand voor Mazda (+ 205,39 %), Hyundai (+ 116,31 %), Kia (+ 77,54 %) en Audi (75,70 %). Naast Alfa Romeo behoren Subaru (- 32,08 %) en Nissan (- 28,21 %) tot de grote verliezers van 2019. Met 379 verkochte wagens op jaarbasis en een marktaandeel van 0,07 % is Subaru in ons land op een historisch dieptepunt aanbeland terwijl de Japanse constructeur wereldwijd meer dan 1 miljoen auto's verkoopt. Sterkste stijgers in procenten in 2019 Tesla + 320,27 % Alpine Renault + 217,81 Rolls-Royce + 100,00 Bentley + 37,14 DS + 27,43 Sterkste dalers in procenten in 2019 Alfa Romeo - 35,74 % Subaru - 32,08 Nissan - 28,21 LandRover - 24,13 SsangYong - 23,32

Gratis app AskLee Ten behoeve van de bezoekers van het 98ste Autosalon van Brussel heeft Febiac een gratis applicatie laten ontwikkelen die tot doel heeft elektromobiliteit voor iedereen op een zo aanschouwelijk mogelijke manier voor te stellen. AskLee kan via Apple Store en Play Store worden gedownload en maakt het mogelijk om in één oogopslag de tentoongestelde voertuigen op het autosalon te lokaliseren en dat op basis van verschillende criteria. AskLee is ook in staat om uw dagelijkse ritten te analyseren en op basis hiervan uw mobiliteitsprofiel te bepalen om vervolgens te onderzoeken in hoeverre een elektrische auto al dan niet tegemoetkomt aan uw reële mobiliteitsbehoeften. AskLee houdt daarbij ook rekening met de mogelijkheden om uw dagelijks traject op te laden.

