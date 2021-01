Door corona zijn de lanceringen van nieuwe modellen in 2020 compleet in het honderd gelopen. Geen mens die nog weet welke nieuwkomers wanneer op de markt zijn gekomen. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er op korte termijn verandering in die situatie zal komen. Maar met deze reeks nieuwkomers kan u hier alvast in avant première kennismaken.

Audi e-tron GT

De Audi e-tron GT wordt de eerste full electric vierdeurs coupé van het Duitse premiummerk. Zoals het een echte Gran Turismo betaamt, is hij lang (4,96 m), breed (1,96 m) en laag (1,38 m). En bovendien luxueus, sportief en razendsnel: van 0 naar 100 km/u in 3,5 seconden. De e-tron GT is uitgerust met een krachtige elektromotor met een vermogen van 434 kW: twee permanent geregelde synchrone motoren, één op iedere as, leveren koppel aan alle vier de wielen. Dat zorgt voor een optimale tractie en fenomenale wegligging.

De e-tron GT met een innovatief 800 Volt-systeem en hightech interieur uit duurzame materialen biedt plaats aan vier volwassenen op individuele sportzetels. Door zijn compacte aandrijflijn beschikt de nieuwkomer over een koffervolume van 550 liter. Zijn carrosserie is opgetrokken uit koolstofvezel, aluminium en staal. In afwachting van de lancering van de e-tron GT biedt Audi België geïnteresseerden de mogelijkheid van een prereservatie via audi.be. Wie eerst zaait, eerst maait!

Citroën ë C4

Sinds het aantreden van Carlos Tavares waait er een nieuwe wind door Groupe PSA. Met name Citroën beleeft een revival. De C4 onderging een complete metamorfose, breekt met de kenmerkende stijlelementen van het merk en luidt een nieuwe episode in. De nieuwe C4 combineert kenmerken van een break en SUV wat hem een verhoogd postuur bezorgt. Wat blijft, is de nadruk op comfort aan boord. Een Citroën rijdt en voelt echt anders aan dan een Peugeot, hoewel beide hetzelfde platform en dezelfde onderdelen delen. De consument kan nu ook kiezen tussen benzine, diesel of full electric. De C4 is immers ook beschikbaar als ë C4, met een elektromotor van 136 pk en 400 Volt accu met een capaciteit van 50 kWh die zorgen voor een autonomie van 350 km (WLTP). Om klanten te ondersteunen, biedt Citroën een 'one-stop shop'-oplossing voor het installeren van een thuislaadpunt. Klanten krijgen één jaar lang een gratis Charging Pass om compatibele laadpalen in Europa te lokaliseren en te gebruiken.

Citroën C4. Combinatie van break en SUV.

Cupra Formentor

Als zustermerk van Seat bestaat Cupra sinds 2018. Tot dan sierde het Cupra-logo de sportieve versies van Seat. Cupra staat voor passie, precisie en prestatiegerichte aanpak. Drie jaar verder lanceert Cupra de Formentor VZ, genoemd naar de wildste en mooiste kaap van Mallorca. De rotsen dienden als inspiratiebron voor het designerteam en verklaren de emotionele geladenheid die de nieuwkomer uitstraalt. Binnenin verblijdt de Formentor door het gebruik van highend materialen, koperkleurige details en accenten in geborsteld aluminium. Blikvangers zijn het 12" panoramisch zwevende touchscreen en de uitstekende sportstoelen. De Cupra Formentor is leverbaar met twee highperformance aandrijflijnen: een 2.0 TSI-turbobenzine (310 pk) en een combinatie van een elektro- en 1.4 TSI benzinemotor (245 pk). Vierwielaandrijving en DSG-automaat zijn standaard. De prestaties van de Formentor VZ zijn adembenemend: van 0 naar 100 km/u in minder dan 5 seconden. In de loop van het jaar zal de Formentor ook leverbaar zijn met minder krachtige benzine- en dieselmotoren.

Cupra Formentor. Genoemd naar de mooiste kaap van Mallorca.

Dacia Sandero

De overname van het Roemeense Dacia door Renault in 1999 leek een gewaagd initiatief van topman Louis Schweitzer maar bleek uiteindelijk een gouden zet van de visionaire manager. Die wilde de Franse autogroep per se uitbreiden met een lowbudgetmerk en had enkele maanden voordien naast Skoda gegrepen. De opvolger van de Dacia 1300 zou een zogenaamde '5000 euro auto' worden. Zover kwam het uiteindelijk niet maar Dacia bezit nog altijd het patent op de goedkoopste modellen in hun segment. Ze blijken bovendien een goede koop te zijn, wegens betrouwbare mechaniek van Renault. Dacia ligt daardoor goed in de markt, een model zoals de Duster geniet inmiddels cultstatus. De nieuwe Sandero en Sandero Stepway kregen voor het modeljaar 2021 een nieuw pak, waardoor ze nog meer waar voor hun geld bieden. Beide staan op een nieuw platform, beschikken over een rijkere uitrusting, meer veiligheidssystemen, innovatieve 6-versnellingsbak, nieuwe motoren en zijn ook leverbaar met aandrijving op LPG.

Dacia Sandero. Een goedkope goede koop.

DS 9

Bij zijn marktintroductie in 2017 stelde DS, het premiummerk van PSA, ieder jaar een nieuw model in het vooruitzicht. Voor 2021 is dat de DS 9 E-Tense waarmee de Franse constructeur zijn terugkeer in het segment van de grote luxelimousines viert. Dat werd decennialang gedomineerd door Citroën, Peugeot en Renault die om beurt de presidentiële auto's mochten leveren. De DS 9 E-Tense combineert een benzinemotor (180 pk) met een krachtige elektromotor wat een gecumuleerd vermogen oplevert van 225 pk. De lithium-ionaccu heeft een vermogen van 81 kWh. De bestuurder kan kiezen uit vier rijmodi: elektrisch in de stad, hybride voor lange afstanden zonder opladen, comfort om te profiteren van de DS Active Scan Suspension en Sport voor dynamisch rijden. In hybridemodus verbruikt de DS 9 E-Tense 1,5 l/100 m en stoot die 33 g/km CO2 uit. Binnenin straalt de nieuwkomer geraffineerde Franse luxe uit, leverbaar in vijf kleuren en in de uitrustingsniveaus Performance Line + en Rivoli +. De prijzen starten vanaf 53.990 euro.

Fiat 500 e. Een echte hartendief.

Fiat 500e

Slechts drie automerken - Mini, Alpine en Fiat - slaagden erin een succesvolle make-over te maken van het model dat hen op de kaart zette. Bij Fiat is dat de Cinquecento. Die is aan zijn derde generatie toe en vanop afstand herkenbaar als een Fiat 500. De nieuwkomer werd zowel langer als breder en hoger, wat resulteert in meer plaatsruimte binnenin. Kinderen tot twaalf kunnen zonder problemen plaatsnemen op de tweede zetelrij. Onder het motto less is more oogt het interieur sober, sierlijk en functioneel: Italiaans design op zijn best. Revolutionair is de elektrische aandrijving. Afhankelijk van het vermogen van de batterij varieert de autonomie van de Fiat 500e van 200 tot 315 kilometer (WLTP). Het gemiddelde verbruik in reële omstandigheden schommelt tussen 10 à 14 kWh en is sterk afhankelijk van de route die men kiest. De 500e rijdt opvallend vlot en comfortabel en toont zich door zijn korte draaicirkel uitermate wendbaar. Qua uitrusting is hij up-to-date en laat geen wensen onvervuld. Hij is ook als cabrio verkrijgbaar. Een echte hartendief kortom.

DS 9 E-Tense. De terugkeer naar het segment van de luxelimousines.

Jaguar F-Pace SVR

5.0 V8 benzinemotor met compressor, 550 pk en 700 Nm, dan weet je dat er een spurtkanon aankomt. De Jaguar F-Pace SVR flitst in 4 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt een topsnelheid van 286 km/u. Waar dat goed voor is? Om te laten zien wat technologie vermag en om het verschil te maken. Het nieuwe koetswerk versterkt de sportieve uitstraling van de F-Pace, beperkt de opwaartse druk met 35 procent en verlaagt de luchtweerstand - met dank aan de ervaring die Jaguar opdeed in de autosport. Het interieur werd aangekleed met exclusieve en luxueuze materialen, het Pivi Pro-infotainmentsysteem met dual slim-technologie laat zich bedienen via een 11,4" HD-aanraakscherm in gebogen glas, updates gebeuren over the air. De eerste F-Pace SVR groeide uit tot het meest verkochte Jaguar SV-product ooit. Zijn opvolger moet in staat worden geacht om nog beter te doen en legt de lat voor zijn concurrenten wel heel hoog.

Jaguar F-PACE SVR. Spurtkanon met sportieve uitstraling.

Kia Sorento Plug-in hybridE

In tien jaar evolueerde Kia van een budget- naar een kwaliteitsmerk met premiumambities, met modellen en innovatieve technologieën die het verschil maken. Inzake elektrificatie neemt het Zuid-Koreaanse merk zowaar de lead met het meest gevarieerde aanbod. De nieuwe Sorento - wat een imposante verschijning en wat een imponerende rijervaring - is nog maar pas op de markt of daar rijdt de plug-in hybrideversie al aan. De 1.6 T-GDi turbobenzinemotor (180 pk en 265 Nm) is gekoppeld aan een krachtige elektromotor, samen goed voor een systeemvermogen van 265 pk, CO2-uitstoot van 39 g/m en een elektrisch rijbereik van 54 kilometer (WLTP). De nieuwkomer is daarmee de krachtigste Sorento ooit. Afhankelijk van de rijomstandigheden wordt hij op de voor- of op de vier wielen aangedreven. Dankzij zijn gunstige CO2-uitstoot kan de Sorento Plug-in hybride genieten van een fiscale aftrek van 99,5 procent. Hij munt uit door een comfortabel en veilig rijgedrag, door enorm veel ruimte binnenin en een rijkelijke uitrusting waardoor hij de evenknie van gelijkaardige modellen van de Duitse premiummerken is.

Kia Sorento Plug-in hybride. Evenknie van de Duitse premiummerken.

Lexus LC 500 convertible

Lexus, het Japanse luxemerk van Toyota, onderscheidt zich van de andere premiummerken door zijn milieuvriendelijke hybrideaandrijving en niet aflatend streven naar perfectie. Lexus-modellen blinken uit door het uitzonderlijk hoge kwaliteitsniveau op het vlak van comfort, uitrusting en afwerking. Ongewoon voor een premiummerk is het eigenzinnige exterieur- en interieurdesign, een provocatie van de kant van de designers om aan te tonen dat Lexus anders is.

Anders is ook de LC 500 Convertible, met een krachtige V8 benzinemotor (464 pk), volgens Lexus de mooiste cabriolet op de markt. Hij ziet er inderdaad prachtig uit en rijdt als een Gran Turismo, niet als een volbloed sportwagen. Het stoffen dak - voor het eerst op een open Lexus - is een waar kunststuk, open of dicht in 15 seconden. Al rijdend tot 50 km/u. Hoewel hij uitnodigt om lange ritten te maken, is de LC 500 Convertible geen reiswagen - wegens een te kleine koffer (149 l). Het interieur is een ode aan het Japanse ambacht. Wel is er kritiek op de bediening van het infotainment- en navigatiesysteem: niet te doen.

Maserati MC20

Naar aanleiding van zijn 80e verjaardag stelde Maserati eind 2020 de MC20 voor. Dit jaar wordt hij gecommercialiseerd. Met een pk-gewichtsverhouding van 2,33 kg/pk is de MC20 de nummer één in zijn segment. Het onderstel is gemaakt van koolstofvezel en composieten, het design combineert iconische kenmerken uit de historie van Maserati met een aerodynamisch concept dat in de windtunnel tot stand kwam. De V6-motor (Maserati Twin Combustion) beschikt over technologie uit de formule 1 en een vermogen van 630 pk, is gekoppeld aan een 8-trapsautomaat met dubbele koppeling en bereikt een topsnelheid van 325 km/u. De MC20 spurt in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u en in 8,8 seconden van 0 naar 200 km/u. Het aerodynamische ontwerp verdeelt de auto in twee delen: bij het bovenste ligt de focus op design, het onderste deel is gericht op techniek met zwarte lak en transparant gelakte koolstofvezel als afwerkingsopties. De discrete achterspoiler is nodig om de downforce bij hoge snelheden te verbeteren.

Lexus LC 500 Convertible. Een ode aan het Japanse ambacht.

Mercedes EQS

Met de nieuwe S-Klasse bewijst Mercedes dat het nog altijd tot de absolute top behoort. Het vlaggenschip van het merk met de ster zet eens te meer nieuwe maatstaven op vele domeinen. Voor 2021 zijn alle ogen gericht op de EQS, de eerste volledig elektrische luxelimousine van Mercedes die in Factory 56 in het Duitse Sindelfingen van de band zal lopen. Daar wordt ook de S-Klasse gebouwd. De EQS is de voorbode van een reeks van zes elektrische modellen die dit en volgend jaar op de markt komen. Ze zijn onderdeel van het strategische plan Ambition2039 waarmee Mercedes een CO2-neutrale mobiliteit en productie ambieert. Van de EQS bestaan nog geen 'officiële' foto's, en Mercedes is ook karig met het vrijgeven van technische gegevens. In Stuttgart wordt alles in gereedheid gebracht voor de wereldpremière, maar door corona moest men de plannen al enkele keren aanpassen. Van de EQS komt er ook een SUV-model dat in de Amerikaanse fabriek van Mercedes in Tuscaloosa van de band zal rollen.

Maserati MC20. Gelukkige 80e verjaardag.

MG EHS

Het roemrijke Engelse sportwagenmerk MG is sinds 2005 eigendom van SAIC, de grootste Chinese autogroep. Begin 2020 maakte MG zijn entree op de Belgische markt met de ZS EV, een compacte elektrisch aangedreven SUV die bijzonder goed werd onthaald. Precies één jaar later maakt de MG EHS (Electric Hybrid SUV) zijn debuut. Die is een maatje groter dan de ZS EV en wordt aangedreven door een elektro- en 1.5 l. turbobenzinemotor met een systeemvermogen van 258 pk. De plug-in hybride sprint in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/u, beschikt over een zuiver elektrisch rijbereik van 52 kilometer en stoot 43 g/km CO2 uit. Dankzij een slimme indeling van de elektrische aandrijfsystemen biedt de MG EHS verbazend veel been- en schouderruimte, ook achterin. Het koffervolume bedraagt 448 liter. Hoewel we hier te maken hebben met een lowbudgetmerk beschikt de MG EHS over een vrij complete basisuitrusting en overtuigt hij door het gebruik van kwaliteitsvolle materialen en zeer degelijke afwerking. Een fabrieksgarantie van 7 jaar is in de prijs inbegrepen.

Mercedes EQS. De eerste volledig elektrische luxelimousine van het merk. © Daimler AG

Peugeot 508 PSE

2020 was een topjaar voor Peugeot qua nieuwigheden, bovendien werd de 208 bekroond tot 'Auto van het Jaar'. Dit jaar focust de Franse constructeur op enkele nichemodellen zoals de 508 PSE. Zijn koosnaam Power Peugeot dankt hij aan de combinatie van een krachtige benzinemotor en twee kleinere elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 360 pk en een koppel van 520 Nm. De 508 PSE is daarmee het krachtigste seriemodel uit de geschiedenis van het merk. De nieuwkomer spurt in 5,2 seconden van 0 naar 100 km/u, zijn topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 250 km/u. De 508 PSE is niet alleen bijzonder snel maar ook bijzonder zuinig: volgens de constructeur bedraagt het gemiddelde verbruik 2,03 l/100 km en de CO2-uitstoot 46 g/km. De 508 PSE is verkrijgbaar als break en limousine in drie kleuren (grijs, zwart en wit). De bestuurder kan kiezen uit vijf rijmodi waaronder 4WD, voor een optimale grip op een glad wegdek.

MG EHS. Kwaliteitsvol low budget.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Vanaf dit jaar is de Panamera beschikbaar met drie plug-in hybrideversies die elk met drie beschikbare koetswerkversies Sedan, Executive (lange wielbasis) en Sport Turismo kunnen worden gecombineerd. Het hart van de aandrijfarchitectuur wordt gevormd door de elektromotor die geïntegreerd is in de 8-versnellingsbak met dubbele koppeling die 136 pk en 400 Nm ontwikkelt. In combinatie met de 4 l. V8 biturbomotor (571 pk) sprint de Panamera Turbo S E-Hybrid in 3,2 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt hij een topsnelheid van 315 km/u. Dat zijn snelheden die je in het dagelijkse leven nooit kunt bereiken, en gelukkig maar. De nieuwkomer heeft een puur elektrisch rijbereik van 50 kilometer (WLTP). Opladen kan op meerdere manieren, met de Porsche Mobile Charger is een laadvermogen tot 7,2 kW haalbaar. Het vlaggenschip van de Panamera-reeks is standaard uitgerust met alle vandaag verkrijgbare chassis- en sturingssystemen zoals elektrische rolstabilisering, achterwielsturing en Ceramic Brake-systeem.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Topsnelheid van 315 km/u.

Renault Twingo E

In 2020 verkocht Renault bijna 110.000 elektrische voertuigen (EV) in Europa. ZOE blijft dé referentie in zijn segment en staat op nummer één bij de verkoop aan particulieren. De derde generatie beschikt over een autonomie van 395 km (WLTP). Als jongste telg van de e-familie van Renault bezit de Twingo E alle kwaliteiten om de nummer één in het A-segment te worden: dankzij een kleine draaicirkel van 8,6 meter is hij uitermate wendbaar, de 60 kW sterke elektromotor zit achteraan en drijft de achterwielen aan en zorgt ervoor dat de Twingo E als eerste wegspurt bij groen licht. De batterij met een vermogen van 21,4 kWh garandeert een rijbereik van 190 km. De Twingo E is een vierdeurs citycar met vier zitplaatsen. De VIBES-versie is uitgerust met de modernste infotainment- en assistentiesystemen, wat zijn pittige prijs van 25.666 euro verklaart. Het kan gelukkig ook goedkoper. De Twingo E is leverbaar in drie uitrustingsniveaus en lijkt de ideale compagnon de route voor wie veel in de stad onderweg is.

Renault Twingo E. De ideale compagnon de route voor in de stad.

Suzuki Swace

Suzuki is groot geworden met kleine auto's, zonder veel blingbling maar betaalbaar voor een doorsnee verdiener. Om te kunnen voldoen aan de strengere CO2-doelstellingen moeten de motoren van die kleine auto's grondig worden aangepakt, waardoor hun prijs nu de hoogte ingaat en ze minder vlot van de hand gaan. Om die reden allicht breidt Suzuki zijn gamma in de breedte uit en brengt het de Swace op de markt, een middelgrote middenklasser die samen met Toyota is ontwikkeld. De Swace springt in het oog door zijn sportieve snuit met een groot radiatorrooster met honingraatpatroon. De ruime en comfortabele gezinswagen wordt aangedreven door een 1.8 liter benzinemotor en een krachtige elektromotor. De Swace combineert de voordelen van een gebruiksvriendelijke break met die van hybrideaandrijving. Suzuki mikt met de nieuwkomer op jonge gezinnen die er geregeld op uit trekken en meer belang hechten aan een ruim en functioneel interieur (grote koffer van 596 liter en handige opbergzakken) dan aan een chique aankleding.

Suzuki Swace. Ruim en functioneel.

Toyota Mirai

Toyota pioniert al vanaf de jaren negentig met hybrideaandrijving en sinds een aantal jaren ook met waterstoftechnologie. Die zet via een brandstofcel waterstof en zuurstof om in elektriciteit en stoot geen schadelijke stoffen uit. Het tanken van waterstof is vergelijkbaar met het tanken van benzine of diesel. De eerste Mirai - het Japanse woord voor toekomst - dateert van 2015 en leek gewoon nergens naar. Dit jaar komt de tweede generatie op de markt en die ziet er behoorlijk modieus uit en is net geen vijf meter lang. De Mirai II staat op het modulaire GA-L-platform van Toyota en biedt plaats aan vijf inzittenden, met voldoende beenruimte voor de passagiers achteraan. De brandstofcel zit onder het frontcompartiment, de hoogspanningsbatterij en elektromotor bevonden zich boven de achteras. De brandstofcel heeft een vermogen van 174 pk, de autonomie bedraagt volgens de constructeur 650 kilometer en dat is meer dan het dubbele van de gemiddelde actieradius van een elektrische auto.

Toyota Mirai. Japans voor toekomst.

Volkswagen ID. 4

Na de ietwat mislukte start van de Volkswagen ID. 3 moet de ID. 4 aantonen dat het om een accident de parcours ging. De ID. 4 staat op het MEB-platform dat alle merken van de Duitse autogroep voor hun elektrische modellen gebruiken. In vergelijking met de ID. 3 is de ID. 4 een maatje groter en ziet hij er qua postuur uit als een SUV. Dankzij een wielbasis van 2,7 meter biedt de nieuwkomer veel binnenruimte, het grote glazen dak en de zwevende middenconsole beklemtonen deze 'open space' nog meer. Het koffervolume varieert van 542 tot 1575 liter, wat behoorlijk veel is. De achterklep laat zich met een eenvoudige voetbeweging automatisch openen. Typisch voor de nieuwe generatie e-auto's: op het dashboard zijn nagenoeg alle knoppen en schakelaars verdwenen. Alle relevante info verschijnt op het compacte display dat via het multifunctionele stuur wordt bediend. De ID. 4 wordt op de achterwielen aangedreven door een synchroonmotor met 204 pk die stroom tankt uit een batterij met een capaciteit van 77 kWh die zich in de bodem van de wagen bevindt en een rijbereik van 520 km (WLTP) garandeert.

Volkswagen ID.4. Met het postuur van een SUV.

Volvo XC40 Recharge

Sinds oktober rolt bij Volvo Gent de XC40 Recharge van de band. De elektrisch aangedreven SUV staat op het CMA-platform van de Chinese Geely Group waartoe Volvo behoort en is uitgerust met twee elektromotoren, een op elke as. Samen beschikken die over een systeemvermogen van 408 pk, stroom betrekken ze uit een krachtige batterij van 75 kWh. Volgens Volvo bezit de nieuwkomer een autonomie van 418 kilometer maar in de praktijk kom je hooguit 320 kilometer ver. Het opladen van de batterij verloopt behoorlijk snel: 80 procent in drie kwartier aan een snellader, zes à zeven uur aan een wallbox. Hoe zwaarder een auto (in het geval van de XC40 Recharge is dat bijna 2,2 ton), hoe meer hij verbruikt en hoe minder wendbaar en comfortabel hij is. Wat nog zwaarder doorweegt, is de prijs: 62.900 euro. De XC40 is daarmee 3000 euro duurder dan de Polestar 2 van Volvo's zustermerk Polestar. Dit voorjaar krijgt de XC40 Recharge het gezelschap van een coupéachtig model dat allicht nog duurder zal uitvallen. Officiële foto's van de nieuwkomer zijn er nog niet.

Volvo XC40 Recharge. Zwaar in meerdere betekenissen.

Peugeot 508 PSE. Het krachtigste seriemodel uit de geschiedenis van het merk.

De Audi e-tron GT wordt de eerste full electric vierdeurs coupé van het Duitse premiummerk. Zoals het een echte Gran Turismo betaamt, is hij lang (4,96 m), breed (1,96 m) en laag (1,38 m). En bovendien luxueus, sportief en razendsnel: van 0 naar 100 km/u in 3,5 seconden. De e-tron GT is uitgerust met een krachtige elektromotor met een vermogen van 434 kW: twee permanent geregelde synchrone motoren, één op iedere as, leveren koppel aan alle vier de wielen. Dat zorgt voor een optimale tractie en fenomenale wegligging. De e-tron GT met een innovatief 800 Volt-systeem en hightech interieur uit duurzame materialen biedt plaats aan vier volwassenen op individuele sportzetels. Door zijn compacte aandrijflijn beschikt de nieuwkomer over een koffervolume van 550 liter. Zijn carrosserie is opgetrokken uit koolstofvezel, aluminium en staal. In afwachting van de lancering van de e-tron GT biedt Audi België geïnteresseerden de mogelijkheid van een prereservatie via audi.be. Wie eerst zaait, eerst maait! Sinds het aantreden van Carlos Tavares waait er een nieuwe wind door Groupe PSA. Met name Citroën beleeft een revival. De C4 onderging een complete metamorfose, breekt met de kenmerkende stijlelementen van het merk en luidt een nieuwe episode in. De nieuwe C4 combineert kenmerken van een break en SUV wat hem een verhoogd postuur bezorgt. Wat blijft, is de nadruk op comfort aan boord. Een Citroën rijdt en voelt echt anders aan dan een Peugeot, hoewel beide hetzelfde platform en dezelfde onderdelen delen. De consument kan nu ook kiezen tussen benzine, diesel of full electric. De C4 is immers ook beschikbaar als ë C4, met een elektromotor van 136 pk en 400 Volt accu met een capaciteit van 50 kWh die zorgen voor een autonomie van 350 km (WLTP). Om klanten te ondersteunen, biedt Citroën een 'one-stop shop'-oplossing voor het installeren van een thuislaadpunt. Klanten krijgen één jaar lang een gratis Charging Pass om compatibele laadpalen in Europa te lokaliseren en te gebruiken. Als zustermerk van Seat bestaat Cupra sinds 2018. Tot dan sierde het Cupra-logo de sportieve versies van Seat. Cupra staat voor passie, precisie en prestatiegerichte aanpak. Drie jaar verder lanceert Cupra de Formentor VZ, genoemd naar de wildste en mooiste kaap van Mallorca. De rotsen dienden als inspiratiebron voor het designerteam en verklaren de emotionele geladenheid die de nieuwkomer uitstraalt. Binnenin verblijdt de Formentor door het gebruik van highend materialen, koperkleurige details en accenten in geborsteld aluminium. Blikvangers zijn het 12" panoramisch zwevende touchscreen en de uitstekende sportstoelen. De Cupra Formentor is leverbaar met twee highperformance aandrijflijnen: een 2.0 TSI-turbobenzine (310 pk) en een combinatie van een elektro- en 1.4 TSI benzinemotor (245 pk). Vierwielaandrijving en DSG-automaat zijn standaard. De prestaties van de Formentor VZ zijn adembenemend: van 0 naar 100 km/u in minder dan 5 seconden. In de loop van het jaar zal de Formentor ook leverbaar zijn met minder krachtige benzine- en dieselmotoren. De overname van het Roemeense Dacia door Renault in 1999 leek een gewaagd initiatief van topman Louis Schweitzer maar bleek uiteindelijk een gouden zet van de visionaire manager. Die wilde de Franse autogroep per se uitbreiden met een lowbudgetmerk en had enkele maanden voordien naast Skoda gegrepen. De opvolger van de Dacia 1300 zou een zogenaamde '5000 euro auto' worden. Zover kwam het uiteindelijk niet maar Dacia bezit nog altijd het patent op de goedkoopste modellen in hun segment. Ze blijken bovendien een goede koop te zijn, wegens betrouwbare mechaniek van Renault. Dacia ligt daardoor goed in de markt, een model zoals de Duster geniet inmiddels cultstatus. De nieuwe Sandero en Sandero Stepway kregen voor het modeljaar 2021 een nieuw pak, waardoor ze nog meer waar voor hun geld bieden. Beide staan op een nieuw platform, beschikken over een rijkere uitrusting, meer veiligheidssystemen, innovatieve 6-versnellingsbak, nieuwe motoren en zijn ook leverbaar met aandrijving op LPG. Bij zijn marktintroductie in 2017 stelde DS, het premiummerk van PSA, ieder jaar een nieuw model in het vooruitzicht. Voor 2021 is dat de DS 9 E-Tense waarmee de Franse constructeur zijn terugkeer in het segment van de grote luxelimousines viert. Dat werd decennialang gedomineerd door Citroën, Peugeot en Renault die om beurt de presidentiële auto's mochten leveren. De DS 9 E-Tense combineert een benzinemotor (180 pk) met een krachtige elektromotor wat een gecumuleerd vermogen oplevert van 225 pk. De lithium-ionaccu heeft een vermogen van 81 kWh. De bestuurder kan kiezen uit vier rijmodi: elektrisch in de stad, hybride voor lange afstanden zonder opladen, comfort om te profiteren van de DS Active Scan Suspension en Sport voor dynamisch rijden. In hybridemodus verbruikt de DS 9 E-Tense 1,5 l/100 m en stoot die 33 g/km CO2 uit. Binnenin straalt de nieuwkomer geraffineerde Franse luxe uit, leverbaar in vijf kleuren en in de uitrustingsniveaus Performance Line + en Rivoli +. De prijzen starten vanaf 53.990 euro. Slechts drie automerken - Mini, Alpine en Fiat - slaagden erin een succesvolle make-over te maken van het model dat hen op de kaart zette. Bij Fiat is dat de Cinquecento. Die is aan zijn derde generatie toe en vanop afstand herkenbaar als een Fiat 500. De nieuwkomer werd zowel langer als breder en hoger, wat resulteert in meer plaatsruimte binnenin. Kinderen tot twaalf kunnen zonder problemen plaatsnemen op de tweede zetelrij. Onder het motto less is more oogt het interieur sober, sierlijk en functioneel: Italiaans design op zijn best. Revolutionair is de elektrische aandrijving. Afhankelijk van het vermogen van de batterij varieert de autonomie van de Fiat 500e van 200 tot 315 kilometer (WLTP). Het gemiddelde verbruik in reële omstandigheden schommelt tussen 10 à 14 kWh en is sterk afhankelijk van de route die men kiest. De 500e rijdt opvallend vlot en comfortabel en toont zich door zijn korte draaicirkel uitermate wendbaar. Qua uitrusting is hij up-to-date en laat geen wensen onvervuld. Hij is ook als cabrio verkrijgbaar. Een echte hartendief kortom. 5.0 V8 benzinemotor met compressor, 550 pk en 700 Nm, dan weet je dat er een spurtkanon aankomt. De Jaguar F-Pace SVR flitst in 4 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt een topsnelheid van 286 km/u. Waar dat goed voor is? Om te laten zien wat technologie vermag en om het verschil te maken. Het nieuwe koetswerk versterkt de sportieve uitstraling van de F-Pace, beperkt de opwaartse druk met 35 procent en verlaagt de luchtweerstand - met dank aan de ervaring die Jaguar opdeed in de autosport. Het interieur werd aangekleed met exclusieve en luxueuze materialen, het Pivi Pro-infotainmentsysteem met dual slim-technologie laat zich bedienen via een 11,4" HD-aanraakscherm in gebogen glas, updates gebeuren over the air. De eerste F-Pace SVR groeide uit tot het meest verkochte Jaguar SV-product ooit. Zijn opvolger moet in staat worden geacht om nog beter te doen en legt de lat voor zijn concurrenten wel heel hoog. In tien jaar evolueerde Kia van een budget- naar een kwaliteitsmerk met premiumambities, met modellen en innovatieve technologieën die het verschil maken. Inzake elektrificatie neemt het Zuid-Koreaanse merk zowaar de lead met het meest gevarieerde aanbod. De nieuwe Sorento - wat een imposante verschijning en wat een imponerende rijervaring - is nog maar pas op de markt of daar rijdt de plug-in hybrideversie al aan. De 1.6 T-GDi turbobenzinemotor (180 pk en 265 Nm) is gekoppeld aan een krachtige elektromotor, samen goed voor een systeemvermogen van 265 pk, CO2-uitstoot van 39 g/m en een elektrisch rijbereik van 54 kilometer (WLTP). De nieuwkomer is daarmee de krachtigste Sorento ooit. Afhankelijk van de rijomstandigheden wordt hij op de voor- of op de vier wielen aangedreven. Dankzij zijn gunstige CO2-uitstoot kan de Sorento Plug-in hybride genieten van een fiscale aftrek van 99,5 procent. Hij munt uit door een comfortabel en veilig rijgedrag, door enorm veel ruimte binnenin en een rijkelijke uitrusting waardoor hij de evenknie van gelijkaardige modellen van de Duitse premiummerken is. Lexus, het Japanse luxemerk van Toyota, onderscheidt zich van de andere premiummerken door zijn milieuvriendelijke hybrideaandrijving en niet aflatend streven naar perfectie. Lexus-modellen blinken uit door het uitzonderlijk hoge kwaliteitsniveau op het vlak van comfort, uitrusting en afwerking. Ongewoon voor een premiummerk is het eigenzinnige exterieur- en interieurdesign, een provocatie van de kant van de designers om aan te tonen dat Lexus anders is. Anders is ook de LC 500 Convertible, met een krachtige V8 benzinemotor (464 pk), volgens Lexus de mooiste cabriolet op de markt. Hij ziet er inderdaad prachtig uit en rijdt als een Gran Turismo, niet als een volbloed sportwagen. Het stoffen dak - voor het eerst op een open Lexus - is een waar kunststuk, open of dicht in 15 seconden. Al rijdend tot 50 km/u. Hoewel hij uitnodigt om lange ritten te maken, is de LC 500 Convertible geen reiswagen - wegens een te kleine koffer (149 l). Het interieur is een ode aan het Japanse ambacht. Wel is er kritiek op de bediening van het infotainment- en navigatiesysteem: niet te doen. Naar aanleiding van zijn 80e verjaardag stelde Maserati eind 2020 de MC20 voor. Dit jaar wordt hij gecommercialiseerd. Met een pk-gewichtsverhouding van 2,33 kg/pk is de MC20 de nummer één in zijn segment. Het onderstel is gemaakt van koolstofvezel en composieten, het design combineert iconische kenmerken uit de historie van Maserati met een aerodynamisch concept dat in de windtunnel tot stand kwam. De V6-motor (Maserati Twin Combustion) beschikt over technologie uit de formule 1 en een vermogen van 630 pk, is gekoppeld aan een 8-trapsautomaat met dubbele koppeling en bereikt een topsnelheid van 325 km/u. De MC20 spurt in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u en in 8,8 seconden van 0 naar 200 km/u. Het aerodynamische ontwerp verdeelt de auto in twee delen: bij het bovenste ligt de focus op design, het onderste deel is gericht op techniek met zwarte lak en transparant gelakte koolstofvezel als afwerkingsopties. De discrete achterspoiler is nodig om de downforce bij hoge snelheden te verbeteren. Met de nieuwe S-Klasse bewijst Mercedes dat het nog altijd tot de absolute top behoort. Het vlaggenschip van het merk met de ster zet eens te meer nieuwe maatstaven op vele domeinen. Voor 2021 zijn alle ogen gericht op de EQS, de eerste volledig elektrische luxelimousine van Mercedes die in Factory 56 in het Duitse Sindelfingen van de band zal lopen. Daar wordt ook de S-Klasse gebouwd. De EQS is de voorbode van een reeks van zes elektrische modellen die dit en volgend jaar op de markt komen. Ze zijn onderdeel van het strategische plan Ambition2039 waarmee Mercedes een CO2-neutrale mobiliteit en productie ambieert. Van de EQS bestaan nog geen 'officiële' foto's, en Mercedes is ook karig met het vrijgeven van technische gegevens. In Stuttgart wordt alles in gereedheid gebracht voor de wereldpremière, maar door corona moest men de plannen al enkele keren aanpassen. Van de EQS komt er ook een SUV-model dat in de Amerikaanse fabriek van Mercedes in Tuscaloosa van de band zal rollen. Het roemrijke Engelse sportwagenmerk MG is sinds 2005 eigendom van SAIC, de grootste Chinese autogroep. Begin 2020 maakte MG zijn entree op de Belgische markt met de ZS EV, een compacte elektrisch aangedreven SUV die bijzonder goed werd onthaald. Precies één jaar later maakt de MG EHS (Electric Hybrid SUV) zijn debuut. Die is een maatje groter dan de ZS EV en wordt aangedreven door een elektro- en 1.5 l. turbobenzinemotor met een systeemvermogen van 258 pk. De plug-in hybride sprint in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/u, beschikt over een zuiver elektrisch rijbereik van 52 kilometer en stoot 43 g/km CO2 uit. Dankzij een slimme indeling van de elektrische aandrijfsystemen biedt de MG EHS verbazend veel been- en schouderruimte, ook achterin. Het koffervolume bedraagt 448 liter. Hoewel we hier te maken hebben met een lowbudgetmerk beschikt de MG EHS over een vrij complete basisuitrusting en overtuigt hij door het gebruik van kwaliteitsvolle materialen en zeer degelijke afwerking. Een fabrieksgarantie van 7 jaar is in de prijs inbegrepen. 2020 was een topjaar voor Peugeot qua nieuwigheden, bovendien werd de 208 bekroond tot 'Auto van het Jaar'. Dit jaar focust de Franse constructeur op enkele nichemodellen zoals de 508 PSE. Zijn koosnaam Power Peugeot dankt hij aan de combinatie van een krachtige benzinemotor en twee kleinere elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 360 pk en een koppel van 520 Nm. De 508 PSE is daarmee het krachtigste seriemodel uit de geschiedenis van het merk. De nieuwkomer spurt in 5,2 seconden van 0 naar 100 km/u, zijn topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 250 km/u. De 508 PSE is niet alleen bijzonder snel maar ook bijzonder zuinig: volgens de constructeur bedraagt het gemiddelde verbruik 2,03 l/100 km en de CO2-uitstoot 46 g/km. De 508 PSE is verkrijgbaar als break en limousine in drie kleuren (grijs, zwart en wit). De bestuurder kan kiezen uit vijf rijmodi waaronder 4WD, voor een optimale grip op een glad wegdek. Vanaf dit jaar is de Panamera beschikbaar met drie plug-in hybrideversies die elk met drie beschikbare koetswerkversies Sedan, Executive (lange wielbasis) en Sport Turismo kunnen worden gecombineerd. Het hart van de aandrijfarchitectuur wordt gevormd door de elektromotor die geïntegreerd is in de 8-versnellingsbak met dubbele koppeling die 136 pk en 400 Nm ontwikkelt. In combinatie met de 4 l. V8 biturbomotor (571 pk) sprint de Panamera Turbo S E-Hybrid in 3,2 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt hij een topsnelheid van 315 km/u. Dat zijn snelheden die je in het dagelijkse leven nooit kunt bereiken, en gelukkig maar. De nieuwkomer heeft een puur elektrisch rijbereik van 50 kilometer (WLTP). Opladen kan op meerdere manieren, met de Porsche Mobile Charger is een laadvermogen tot 7,2 kW haalbaar. Het vlaggenschip van de Panamera-reeks is standaard uitgerust met alle vandaag verkrijgbare chassis- en sturingssystemen zoals elektrische rolstabilisering, achterwielsturing en Ceramic Brake-systeem. In 2020 verkocht Renault bijna 110.000 elektrische voertuigen (EV) in Europa. ZOE blijft dé referentie in zijn segment en staat op nummer één bij de verkoop aan particulieren. De derde generatie beschikt over een autonomie van 395 km (WLTP). Als jongste telg van de e-familie van Renault bezit de Twingo E alle kwaliteiten om de nummer één in het A-segment te worden: dankzij een kleine draaicirkel van 8,6 meter is hij uitermate wendbaar, de 60 kW sterke elektromotor zit achteraan en drijft de achterwielen aan en zorgt ervoor dat de Twingo E als eerste wegspurt bij groen licht. De batterij met een vermogen van 21,4 kWh garandeert een rijbereik van 190 km. De Twingo E is een vierdeurs citycar met vier zitplaatsen. De VIBES-versie is uitgerust met de modernste infotainment- en assistentiesystemen, wat zijn pittige prijs van 25.666 euro verklaart. Het kan gelukkig ook goedkoper. De Twingo E is leverbaar in drie uitrustingsniveaus en lijkt de ideale compagnon de route voor wie veel in de stad onderweg is. Suzuki is groot geworden met kleine auto's, zonder veel blingbling maar betaalbaar voor een doorsnee verdiener. Om te kunnen voldoen aan de strengere CO2-doelstellingen moeten de motoren van die kleine auto's grondig worden aangepakt, waardoor hun prijs nu de hoogte ingaat en ze minder vlot van de hand gaan. Om die reden allicht breidt Suzuki zijn gamma in de breedte uit en brengt het de Swace op de markt, een middelgrote middenklasser die samen met Toyota is ontwikkeld. De Swace springt in het oog door zijn sportieve snuit met een groot radiatorrooster met honingraatpatroon. De ruime en comfortabele gezinswagen wordt aangedreven door een 1.8 liter benzinemotor en een krachtige elektromotor. De Swace combineert de voordelen van een gebruiksvriendelijke break met die van hybrideaandrijving. Suzuki mikt met de nieuwkomer op jonge gezinnen die er geregeld op uit trekken en meer belang hechten aan een ruim en functioneel interieur (grote koffer van 596 liter en handige opbergzakken) dan aan een chique aankleding. Toyota pioniert al vanaf de jaren negentig met hybrideaandrijving en sinds een aantal jaren ook met waterstoftechnologie. Die zet via een brandstofcel waterstof en zuurstof om in elektriciteit en stoot geen schadelijke stoffen uit. Het tanken van waterstof is vergelijkbaar met het tanken van benzine of diesel. De eerste Mirai - het Japanse woord voor toekomst - dateert van 2015 en leek gewoon nergens naar. Dit jaar komt de tweede generatie op de markt en die ziet er behoorlijk modieus uit en is net geen vijf meter lang. De Mirai II staat op het modulaire GA-L-platform van Toyota en biedt plaats aan vijf inzittenden, met voldoende beenruimte voor de passagiers achteraan. De brandstofcel zit onder het frontcompartiment, de hoogspanningsbatterij en elektromotor bevonden zich boven de achteras. De brandstofcel heeft een vermogen van 174 pk, de autonomie bedraagt volgens de constructeur 650 kilometer en dat is meer dan het dubbele van de gemiddelde actieradius van een elektrische auto. Na de ietwat mislukte start van de Volkswagen ID. 3 moet de ID. 4 aantonen dat het om een accident de parcours ging. De ID. 4 staat op het MEB-platform dat alle merken van de Duitse autogroep voor hun elektrische modellen gebruiken. In vergelijking met de ID. 3 is de ID. 4 een maatje groter en ziet hij er qua postuur uit als een SUV. Dankzij een wielbasis van 2,7 meter biedt de nieuwkomer veel binnenruimte, het grote glazen dak en de zwevende middenconsole beklemtonen deze 'open space' nog meer. Het koffervolume varieert van 542 tot 1575 liter, wat behoorlijk veel is. De achterklep laat zich met een eenvoudige voetbeweging automatisch openen. Typisch voor de nieuwe generatie e-auto's: op het dashboard zijn nagenoeg alle knoppen en schakelaars verdwenen. Alle relevante info verschijnt op het compacte display dat via het multifunctionele stuur wordt bediend. De ID. 4 wordt op de achterwielen aangedreven door een synchroonmotor met 204 pk die stroom tankt uit een batterij met een capaciteit van 77 kWh die zich in de bodem van de wagen bevindt en een rijbereik van 520 km (WLTP) garandeert. Sinds oktober rolt bij Volvo Gent de XC40 Recharge van de band. De elektrisch aangedreven SUV staat op het CMA-platform van de Chinese Geely Group waartoe Volvo behoort en is uitgerust met twee elektromotoren, een op elke as. Samen beschikken die over een systeemvermogen van 408 pk, stroom betrekken ze uit een krachtige batterij van 75 kWh. Volgens Volvo bezit de nieuwkomer een autonomie van 418 kilometer maar in de praktijk kom je hooguit 320 kilometer ver. Het opladen van de batterij verloopt behoorlijk snel: 80 procent in drie kwartier aan een snellader, zes à zeven uur aan een wallbox. Hoe zwaarder een auto (in het geval van de XC40 Recharge is dat bijna 2,2 ton), hoe meer hij verbruikt en hoe minder wendbaar en comfortabel hij is. Wat nog zwaarder doorweegt, is de prijs: 62.900 euro. De XC40 is daarmee 3000 euro duurder dan de Polestar 2 van Volvo's zustermerk Polestar. Dit voorjaar krijgt de XC40 Recharge het gezelschap van een coupéachtig model dat allicht nog duurder zal uitvallen. Officiële foto's van de nieuwkomer zijn er nog niet.