Hertz dumpt elektrische auto’s

De vraag naar elektrische huurwagens valt tegen. Daarom verkoopt Hertz een groot deel van zijn vloot EV’s in de Verenigde Staten.

De elektrische transitie wordt op verschillende fronten ingezet. Ook de huurwagenmarkt kan een belangrijke hefboom zijn om voertuigen op fossiele brandstoffen uit het straatbeeld te krijgen. Daarom kocht Hertz, een zeer grote speler in deze branche, de voorbije jaren een grote vloot EV’s bij onder andere Tesla en Polestar. Zo mocht Elon Musk in 2021 een order noteren voor ruim 100.000 Tesla’s ter waarde van meer dan 4 miljard dollar.

Maar momenteel is het enthousiasme alweer getemperd bij Hertz, omdat de vraag naar EV’s bij de klanten nog dik tegenvalt. Dat bleek ook al uit een onderzoek in 2022 van een groot, Duits boekingsplatform voor huurwagens. Billiger-Mietwagen stelde dat in Europa slechts 0,22% van alle verhuurde auto’s EV’s waren. Dit betekende ook amper 2.500 verhuurdagen op jaarbasis, die voornamelijk in Spanje werden geboekt.

Herstelkosten

Daarom neemt de Amerikaanse tak van Hertz nu maatregelen door de volgende maanden een derde van de vloot elektrische auto of zo’n 20.000 voertuigen weer te elimineren. Deze EV’s zullen in de loop van 2024 meteen vervangen worden door klassieke benzinemodellen om zo beter aan de vraag van de klanten te kunnen voldoen, meldt Hertz-topman Stephen Scherr aan Bloomberg.

Hij verklaarde ook dat naast de geringe vraag naar EV’s ook de hogere herstelkosten van deze voertuigen meespeelden om de elektrische vloot momenteel weer te reduceren. Dit zou helpen om de bedrijfsresultaten in de nabije toekomst te verbeteren. In de verhuurvloot van Hertz bedraagt het aandeel elektrische modellen ongeveer 11 %, waarvan circa 80 % Tesla’s zijn.