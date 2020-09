De markt van tweedehandswagens kende een opmerkelijke heropleving na de lockdown. Er werden tijdens de zomermaanden (juni tem. augustus) 20% meer tweedehandsauto's ingeschreven. Car-Pass peilde in de sector naar de oorzaken van deze hausse en naar de verdere vooruitzichten voor dit jaar.

Daarmee is de inzinking van de markt van tweedehandswagens ten gevolge van de lockdown bijna volledig weggewerkt. De achterstand op jaarbasis bedraagt nog slechts 4%, wat in schril contrast staat met de inschrijvingen van de nieuwe personenwagens die een daling van 26% optekenden. Car-Pass bevroeg 180 bedrijven die actief zijn op de tweedehands markt.

Daaruit blijkt dat Covid-19 de bedrijven voor heel wat nieuwe uitdagingen heeft gesteld. Het aantal afzeggingen van bestellingen viel best mee, en slechts 1 bedrijf op 4 had problemen om de stock te blijven financieren. Het meest geciteerde probleem bleek de moeilijkheid om op korte termijn een tweedehandskeuring te laten uitvoeren. De beslissing van de meeste keuringstations om uitsluitend op afspraak te werken zal hier niet vreemd aan zijn. 41% van de bedrijven hadden ook te kampen met waardeverlies van hun bedrijfsvoorraad. Dit probleem stelde zich meer bij voertuigen ouder dan 2 jaar. Gezien de aanhoudende sterke vraag, groeit ook de bezorgdheid om geschikte voertuigen te kunnen vinden op de markt.

De sterke heropleving van de vraag naar occasies was in het begin uiteraard een inhaaloperatie na de lockdown. Maar er zijn volgens de autobedrijven ook andere factoren die de markt positief beïnvloeden. 60% meent dat de onzekere economische toestand, de kopers naar de tweedehands markt drijft. Anderzijds hebben heel wat particulieren budget kunnen uitsparen omdat ze hun vakantieplannen in rook zagen opgaan. Dat budget hebben ze aangewend voor de (vervroegde) aankoop van een auto. Gezien de levertermijnen van nieuwe wagens door Covid-19 hoogst onzeker waren, hebben ook heel wat klanten gekozen voor een onmiddellijk beschikbare tweedehands. De aankopen omwille van een autovakantie of als alternatief voor het openbaar vervoer, lijken minder doorslaggevend. Gezien de sterke groei van de afgelopen maanden, bestaat het risico op een terugval tijdens de laatste 4 maanden van 2020. De bedrijven verwachten dat die kans eerder klein is. De bedrijven actief in het wat oudere segment zijn over het algemeen negatiever dan de anderen. (Belga)

