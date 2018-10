Heel Scandinavië bant klassieke verbrandingsmotor tegen 2030

Premier Lars Lokke Rasmussen deed de aankondiging in het Deense parlement: tegen 2030 wil het land de verkoop van auto's met klassieke brandstofmotor verbieden.

'Het verkeer is goed voor een kwart van de CO2-uitstoot in Denemarken. En de lucht in de grote steden is te vervuild. Daarom stelt de regering nu een duidelijk doel', zei Rasmussen. 'Over twaalf jaar - amper twaalf jaar - verbieden we de verkoop van alle nieuwe diesel- en benzineauto's. En over zeventien jaar moet elke nieuwe auto in Denemarken elektrisch of een andere vorm van uitstootloze technologie zijn.'

Heel Scandinavië

Denemarken is het laatste land in Scandinavië dat zo'n verbod afkondigt. Eerder deed ook Zweden dat al tegen 2032 en Noorwegen zelfs al tegen 2025.

De Deense premier maakt zich sterk dat er in 2030 al meer dan een miljoen hybride, elektrische of gelijkwaardige groene auto's in Denemarken zullen rijden. De regering liet ook weten dat ze werkt aan voorstellen om elektrische auto's goedkoper te maken. Mogelijk zullen ze ook extra voordelen krijgen, zoals het gebruik van busstroken.