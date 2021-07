Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Als je voor het eerst achter het stuur zit van een elektrische wagen, zit je meteen lekker comfortabel. Dat prettige gevoel is in belangrijke mate te danken aan de veilige wegligging van de wagen. Zeker in bochten en op een nat wegdek merk je meteen het verschil. Hoe dat komt?

Bij elektrische auto's zit de accu verwerkt in de bodemplaat, tussen beide wielassen. Het gewicht van de accu - gemiddeld 500 à 600 kilogram afhankelijk van de capaciteit - bezorgt de EV een laag zwaartepunt en dat resulteert in extra stabiliteit. De centrale ligging van de accu zorgt bovendien voor een gelijkmatige verdeling van het totaalgewicht, wat opnieuw de wegligging ten goede komt.

Ter vergelijking: het zwaartepunt van wagens met een benzine- of dieselmotor ligt hoger én vooraan (of achteraan, bij sommige sportieve modellen). Het is veelzeggend dat enkele constructeurs van supersportwagens nu ook centraal geplaatste verbrandingsmotoren uittesten. De reden? Precies: meer stabiliteit. Bij hoge snelheden is dat hoegenaamd geen overbodige luxe.

En nog belangrijker: zelfs Ferrari heeft te kennen gegeven dat elektrische aandrijving de toekomst is en dat het werkt aan full electric modellen, zo gewenst mét het typisch geluid van een achtcilinder benzinemotor. Niks is onmogelijk.

