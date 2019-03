Harley-Davidson lanceert Electra Glide Standard

Deze Electra Glide Standard integreert eveneens verscheidene van de recentste technologische snufjes van de toerismemodellen van Harley-Davidson, zoals een elektronische snelheidsregelaar, een instelbare achterophanging of een gecombineerde Brembo reminstallatie met ABS. Zuivere comfortsnufjes, zoals een radio, werden dan weer achterwege gelaten om de bestuurder optimaal van het doorkruiste landschap te laten genieten. Om de nodige bescherming onderweg te verzekeren blijft de Batwing-kuip standaard, net als de zijtassen om wat spullen in op te bergen. De afwerking is eenvoudig, maar toch duiken er nog enkele chroom accenten op. Voor de aandrijving kan de Electra Glida Standard wel rekenen op de nieuwe V-Twin Milwaukee-Eight 107, de negende generatie van de befaamde tweecilinder die Harley-Davidson al sinds 1903 produceert. Die puurt uit een cilinderinhoud van 1745 cc 92 pk en door zijn souplesse is hij ideaal om relax te cruisen. Deze basic Electra Glide Standard is dan wel wat kariger uitgerust maar kost nog steeds 25.500 euro. (Belga)