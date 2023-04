Volkswagen viert een halve eeuw Passat. Het model is in 1973 in volle oliecrisis gelanceerd en door de jaren heen zagen we 8 generaties Passat langskomen.

Volkswagen zette uitgerekend dit model in de schijnwerpers op de Techno Classica, de vermaarde oldtimerbeurs die dit jaar – na een coronastop van drie jaar – opnieuw werd georganiseerd. De grote Passat heeft zich over de generaties en door de jaren heen als een ruime en degelijke wagen gepositioneerd die door heel wat zakelijke rijders maar ook door gezinnen werd gesmaakt.

Vooral dankzij de zuinige watergekoelde motoren boekte hij succes, want zijn voorgangers werden door de betrouwbare maar minder zuinige viercilinder boxermotoren aangedreven. In de vroege jaren tachtig monteerde VW ook de erg zuinige 1.6 dieselmotor in de Passat. De turbodiesels zouden ook vlottere prestaties verzoenen met een laag verbruik, vooraleer generaties TDI-diesels de Passat ronduit krachtig zouden maken.

Break is een blijvertje

De vrij hoekige Passat is kenmerkend voor deze periode, komt van Giorgetto Giugiaro en toont heel wat gelijkenissen met de compactere Golf of de sportievere Scirocco uit diezelfde jaren. Dit model werd aanvankelijk als hatchback gelanceerd, maar vanaf 1974 zou er ook een ruime Variant (break) versie volgen.

VW zal dit jaar nog een negende generatie van de Passat lanceren en die zal enkel als Variant beschikbaar zijn. Een klassieke sedanversie komt er niet maar het elektrische huismerk ID gaat wel een 100 % elektrisch aangedreven ID.7 met een sedan koetswerk lanceren.