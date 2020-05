BMW Group lanceert een wereldwijde remote software upgrade (RSU) campagne voor meer dan een half miljoen voertuigen. In België en Luxemburg gaat het om ruim 10.000 auto's.

De software-upgrade op afstand zorgt ervoor dat de wagens altijd up-to-date zijn en voorzien van de nieuwste technologie. Praktisch krijgen de betrokken bestuurders een melding in hun wagen dat er nieuwe software klaarstaat. BMW-rijders voeren de upgrade door door de installatiebestanden rechtstreeks in de auto te downloaden of door ze eerst thuis via Wi-Fi in de BMW Connected app op een smartphone te laden en ze later met de auto te synchroniseren. De tijd die nodig is om alle updates in de auto te installeren is zeer kort: zelfs voor grote upgrades moeten de auto's slechts ongeveer 20 minuten aan de kant, waarna ze direct weer klaar zijn om te rijden, inclusief de nieuwste snufjes aan boord. De datatransfer omvat 800 megabyte tot ruim 1 gigabyte per wagen. De software-upgrade is niet enkel een verbetering en een actualisering. Dankzij remote software update kunnen BMW-rijders voortaan ook extra (optionele) autofuncties bestellen via de BMW ConnectedDrive Store. Afhankelijk van de hardwareconfiguratie kunnen opties zoals de High-Beam Assistant (herkennen van tegenliggend verkeer en automatisch dimmen van de lichten), BMW Drive Recorder (surround camerasysteem dat bewegende beelden bewaart) en Adaptive Cruise Control met Stop&Go functie vanop afstand worden geboekt en geactiveerd - een mijlpaal in de digitale personalisatie voor BMW Group. De updates worden doorgevoerd voor alle wagens met het in 2018 gelanceerde modulaire BMW Operating System 7. (Belga)

De software-upgrade op afstand zorgt ervoor dat de wagens altijd up-to-date zijn en voorzien van de nieuwste technologie. Praktisch krijgen de betrokken bestuurders een melding in hun wagen dat er nieuwe software klaarstaat. BMW-rijders voeren de upgrade door door de installatiebestanden rechtstreeks in de auto te downloaden of door ze eerst thuis via Wi-Fi in de BMW Connected app op een smartphone te laden en ze later met de auto te synchroniseren. De tijd die nodig is om alle updates in de auto te installeren is zeer kort: zelfs voor grote upgrades moeten de auto's slechts ongeveer 20 minuten aan de kant, waarna ze direct weer klaar zijn om te rijden, inclusief de nieuwste snufjes aan boord. De datatransfer omvat 800 megabyte tot ruim 1 gigabyte per wagen. De software-upgrade is niet enkel een verbetering en een actualisering. Dankzij remote software update kunnen BMW-rijders voortaan ook extra (optionele) autofuncties bestellen via de BMW ConnectedDrive Store. Afhankelijk van de hardwareconfiguratie kunnen opties zoals de High-Beam Assistant (herkennen van tegenliggend verkeer en automatisch dimmen van de lichten), BMW Drive Recorder (surround camerasysteem dat bewegende beelden bewaart) en Adaptive Cruise Control met Stop&Go functie vanop afstand worden geboekt en geactiveerd - een mijlpaal in de digitale personalisatie voor BMW Group. De updates worden doorgevoerd voor alle wagens met het in 2018 gelanceerde modulaire BMW Operating System 7. (Belga)