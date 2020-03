Britten zijn gek op auto's in al hun vormen. De zevende editie van het Hagerty Festival of the Unxceptional deze zomer is daarvan het beste bewijs. Het wordt andermaal een evenement met zeldzame maar allesbehalve uitzonderlijke wagens.

Het Hagerty Festival of the Unxceptional vond voor het eerst plaats in 2014 en wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 25 juli op de grasvelden van Grimsthorpe Castle in Lincolnshire. Het evenement is erg origineel omdat het populaire auto's toont die zeldzamer zijn dan sommige belangrijke klassiekers die miljoenen euro's waard zijn.

Denk bijvoorbeeld aan een Zastava Yugo 45 Cabriolet met 9000 mijl op de teller, een Toyota Crown Estate, een Colt Sigma, maar ook een Lancia Trevi of een Talbot Samba Cabriolet. De enige voorwaarde is dat het een populair, ongewoon model moet zijn, in goede staat en zo trouw mogelijk aan het origineel. Marcus Atkinson, CEO van Hagerty, het bedrijf dat de meeting organiseert, ziet het als volgt: "De markt voor klassieke auto's is elitair geworden, met de nadruk op uitzonderlijk dure wagens. Bij Hagerty hebben we een aantal van de mooiste collecties klassieke auto's ter wereld, maar we genieten ook van de meer alledaagse klassiekers tot het punt waarop we ze een echt festival willen aanbieden. Er zit altijd een spannend verhaal achter deze auto's: een familie- of kinderdroom of een liefdesverhaal tussen twee mensen. Het enthousiasme van de eigenaren is universeel en vergelijkbaar met meer prestigieuze bijeenkomsten.

"De wedstrijd waarbij de meest verrassende auto wordt verkozen, staat open voor klassieke personenwagens of lichte bedrijfswagens uit de hele wereld die tussen 1966 en 1996 zijn gebouwd. Vorig jaar gaf de jury de voorkeur aan een Morris Marina Deluxe Estate uit 1977 die volledig origineel was. Een 1978 Vauxhall Chevette Deluxe E kreeg een speciale vermelding. Er zullen honderden voertuigen te zien zijn en de organisatoren verwachten duizenden bezoekers.(Belga)

