Guy Verhofstadt is voorzitter van Autoworld

Er staat een nieuwe voorzitter aan het roer van het Brusselse automuseum Autoworld. Na 36 jaar geeft Herman De Croo de fakkel door aan Guy Verhofstadt, de voormalige eerste minister en autoliefhebber.

Op 12 mei maakte Herman De Croo tijdens de algemene vergadering en de raad van bestuur van het Autoworld Museum Brussels de nieuwe voorzitter bekend: Guy Verhofstadt. De Croo stond zelf mee aan de wieg van het museum. Toen hij in 1986 minister van Verkeerswezen was, wijdde hij samen met Louis Olivier, de toenmalige minister van Openbare Werken en met prins Albert het prachtige paleis in het Jubelpark in als het Wereldpaleis van de Automobiel of ‘Autoworld’. Over Autoworld zei hij steevast: ‘Hier koesteren we het verleden en omarmen we de toekomst van de automobiel.’

Vanaf 12 mei 2022 staat er dus een nieuwe voorzitter aan het roer van Autoworld. Guy Verhofstadt wil Autoworld niet alleen verder ontwikkelen en de toekomst van het museum verzekeren, maar ook het extra leven inblazen met een eigen insteek. Hij wordt de tweede voorzitter van Autoworld. De voormalige eerste minister en nu Europees parlementslid is altijd al een echte autoliefhebber geweest. Verhofstadt heeft vooral een hart voor oldtimers, waarmee hij ook regelmatig rally’s rijdt.