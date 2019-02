Groen label voor auto's gelanceerd

In België hebben Touring en Test Aankoop meegewerkt aan het tot stand brengen van de test voor het label.

'De resultaten worden samengevat in een unieke score die de consument in staat zal stellen te kiezen voor het meest 'groene' model', zegt Test Aankoop in een mededeling over het internationale label.

Voorlopig houdt Green NCAP (New Car Assessment Programme) rekening met de energie-efficiëntie en de emissies (CO, CO2, NOx, roet, ...) die vrijkomen tijdens het rijden. 'Resultaat: de elektrische wagens behalen de beste scores.'

Het doel is echter om een analyse van de volledige levenscyclus van een wagen te maken, 'van de conceptie, over het gebruik, tot de ontmanteling en de recyclage ervan'.

Al twaalf modellen werden aan het testprogramma van Green NCAP onderworpen. De Hyundai Ioniq en de BMW i3, beide elektrische wagens, krijgen de maximumscore van vijf sterren, op de voet gevolgd door de VW up! GTI met vier sterren. Drie modellen - de VW Golf 1.6TDI, de Fiat Panda 1.0 en de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost (Euro 6b norm) - sluiten de rij af zonder sterren.

Ook in de top twintig van milieuvriendelijkste wagens die de gezaghebbende Duitse automobielclub ADAC onlangs opstelde, staat de elektrische Hyundai Ioniq op één, gevolgd door de VW e-Golf en de BMW i3 op een gedeelde tweede plaats.