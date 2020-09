Eigenaars van een BMW, Mini of BMW motorfiets hebben recht op 5 jaar gratis bijstand onderweg. Vanaf deze maand wordt die termijn verlengd naar levenslang, zolang ze binnen de vooropgestelde termijnen op onderhoud gaan bij een officiële dealer. Een uniek concept, temeer omdat de bijstand ook geldt bij een ongeval, en bovendien in heel Europa geldig is.

'De uitbreiding van de gratis bijstand is voor ons een manier om onze trouwe klanten te belonen', stelt Eddy Haesendonck, CEO van BMW Group Belux. 'Tegelijk willen we hen stimuleren om hun wagen of motorfiets in optimale conditie te houden, en dat kan nergens beter dan in het eigen dealernet.' De gratis bijstand wordt in de praktijk automatisch verlengd of opnieuw geactiveerd bij elk onderhoud bij een officiële BMW, Mini of BMW Motorrad Servicepartner in België of het Groothertogdom Luxemburg. De bijstand van BMW Road Assist 24/7, Mini Road Assist 24/7 of BMW Motorrad Road Assist 24/7 geldt dan voor de periode tot het volgende onderhoud of olieservice aangegeven door de boordcomputer. Bij een BMW wagen is dat bijvoorbeeld tot 2 jaar of 30.000 kilometer verder, afhankelijk van welke mijlpaal het eerst bereikt wordt. Het recht op het gratis BMW Road Assist 24/7 programma vervalt wanneer een service of onderhoud niet werd uitgevoerd door een erkend BMW Servicepartner in België of het Groothertogdom Luxemburg of wanneer het onderhoudsinterval overschreden werd volgens de info in de boordcomputer en in de systemen van BMW Group. (Belga)

