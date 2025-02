Grande Panda op benzine en elektrisch

Op het Salon van Brussel stond hij op de Fiat-stand, de Grande Panda. Hij is inderdaad een maatje groter en komt qua afmetingen in het vaarwater van de Renault 5.

De wagen is net geen vier meter lang en kan dankzij vijf ruime zitplaatsen dienen als gezinsauto. De Grande Panda staat op het multi-energy smart car platform van de Stellantis-groep. Het maakt duidelijk dat Fiat niet enkel gokt op een elektrische aandrijving, er volgen ook klassieke thermisch aangedreven versies. Dit in tegenstelling tot de concurrent Renault 5, die exclusief met een elektro-aandrijving komt.

De Panda wordt meteen gelanceerd met een elektromotor die 113 pk levert. Dankzij een batterijcapaciteit van 44 kWh komt hij volgens de WLTP-meetmethode tot 320 km ver. Leuk detail is de laadkabel die – net zoals bij een stofzuiger – oprolt en in de neus van de wagen zit. Via deze dunne kabel kan wel maar geladen worden aan een debiet van 7 kW. Achteraan zit een optionele laadpoort die desgewenst driefasig aan 11 kW of via de DC-lader aan 100 kW kan bijladen.

Wie liever niet elektrisch rijdt, wordt op zijn wenken bediend door de 1.2 PureTech-motor die ook door de Stellantis-alliantie is ontwikkeld. Die driecilinder levert 100 pk, komt met mild hybride assistentie (48 Volt) en hangt op eenvoudig verzoek aan een gerobotiseerde eDCT-versnellingsbak. Fiat gaat er prat op dat het veel gerecycleerde materialen gebruikt. Zo zit het equivalent van 140 plastic drankverpakkingen verwerkt in kunststof elementen.

De Grande Panda staat vanaf maart 2025 bij de dealers. De elektrische versie in (basis) RED-afwerkingsniveau kost iets minder dan 25.000 euro. De mild hybride versie is ruim 6.000 goedkoper en krijg je voor minder dan 19.000 euro.