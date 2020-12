Euro NCAP testte de veiligheid van 19 bestelwagens en daaruit bleek dat de Transporter T6.1 "de lat hoger legt voor de lichte bedrijfswagens".

Het Euro NCAP-consortium - bestaande uit Europese verkeersministeries, automobielclubs, verzekeringsmaatschappijen en onderzoeksinstituten - heeft onlangs de veiligheid van 19 lichte bestelwagens getest. De nadruk lag op de beschikbaarheid en het functioneren van de actieve veiligheidssystemen. De Transporter T6.1 van Volkswagen kwam als beste uit de bus en werd door Euro NCAP bekroond met de gouden medaille.

Na uitgebreide tests concludeert NCAP dat de Transporter T6.1 van Volkswagen Bedrijfsvoertuigen het beste scoort: "De Transporter biedt haar klanten de mogelijkheid om een breed scala aan krachtige veiligheidsvoorzieningen aan te schaffen en krijgt daarvoor volgens de testen van Euro NCAP de gouden medaille. In 2021 legt de Transporter de lat voor de anderen binnen de lichte bedrijfsvoertuigen hoger".

Voor de T6.1-serie is een breed scala aan rijhulpsystemen beschikbaar. Deze behelzen tal van veiligheids- en comfortfuncties, afhankelijk van de wensen van de klant. Van de rijstrookassistent Lane Assist en Front Assist met noodstopfunctie voor de stad tot de automatische afstandsregeling (ACC) met snelheidsbegrenzer. Voor zakelijke klanten zijn deze en vele andere functies gebundeld in het Driver Assistance Plus-pakket.(Belga)

